Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert, w imieniu władz amerykańskich, zaprzeczyła we wtorek doniesieniom, że wprowadzenie w życie ustawy o nowelizacji ustawy o IPN doprowadziło do "zawieszenia" relacji pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. "Doniesienia zakładające jakiekolwiek 'zawieszenie' współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu - wszystko to - jest po prostu fałszem" - podkreśliła z naciskiem rzeczniczka amerykańskiego resortu spraw zagranicznych.

Biały Dom. Zdjęcie ilustracyjne /Doerr, C. & R./Arco Images GmbH /PAP/EPA

