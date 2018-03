Żadne z planowanych spotkań z władzami w Waszyngtonie nie zostało odwołane - powiedział brukselskiej korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Nie ma żadnego zawieszenia czy przerwy w realizowaniu agendy zaplanowanych spotkań - podkreślił.

Szczerski nie chciał komentować informacji o notatce dotyczącej zakazu spotkań polsko-amerykańskich na najwyższym szczeblu. Zapewniał, że wszystkie jego zaplanowane spotkania z Amerykanami odbywają się normalnie. Jutro wyjeżdża do Waszyngtonu, gdzie ma spotkania w Departamencie Stanu. Przed wylotem będzie rozmawiać jeszcze w Warszawie z Kurtem Volkerem, specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy.

Jak przekonywał Szczerski, kontakty z USA są normalne i nie ma żadnego zawieszenia. Rozmówcy reporterów RMF FM potwierdzają jednak doniesienia, że do czasu zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej nie ma szans na spotkanie Andrzeja Dudy lub Mateusza Morawieckiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mikiem Pence'em.



Wiceszef MSZ: Nie było żadnego ultimatum USA dla polskich władz Strona amerykańska ma swoje wątpliwości, ale nie ma w naszych kontaktach języka ultimatów; informacje o "szlabanie" dla polskich władz to nieprawda - powiedział w TVN24 wiceszef resortu spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Odniósł się w ten sposób do informacji Onetu, zgodnie z którymi... czytaj więcej

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Onet.pl. Podał, że istnienie amerykańskiego ultimatum potwierdza notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, dwa tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Polski ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Z notatki ma wynikać m.in., że do momentu zażegnania sporu o nowelę ustawy o IPN USA wprowadzają dla polskich władz zakaz kontaktów dwustronnych na najwyższym szczeblu Białego Domu. Poza nieformalnym uznaniem polskich liderów za "persona non grata" w Białym Domu Amerykanie mieli też grozić blokadą finansowania wspólnych projektów wojskowych.

Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie 1 marca. Zakłada ona m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA.



Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa, oraz przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa.



(mn)