Trener reprezentacji Polski mężczyzn Vital Heynen, w porozumieniu z Pionem Sportu i Szkolenia PZPS podał skład kadry na Siatkarską Ligę Narodów 2018.

Trener reprezentacji Polski Vital Heynen podczas treningu siatkarzy w COS OPO Spała / Grzegorz Michałowski / PAP

Skład na tegoroczna Siatkarską Ligę Narodów Mężczyzn, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) zawiera 21. nazwisk. Jednak zgodnie z regulacjami FIVB, w razie potrzeb medycznych selekcjoner będzie mógł korzystać z pełnej listy 26 zawodników. Stąd w rezerwie pozostaje również pięciu kadrowiczów, którzy będą objęci systemem treningowym i ewentualnie startowym w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów.

Skład reprezentacji Polski mężczyzn na Siatkarską Ligę Narodów w sezonie 2018

1 Piotr Nowakowski - Trefl Gdańsk SA, środkowy

2 Maciej Muzaj - KS Jastrzębski Węgiel SA, atakujący

3 Dawid Konarski - Ziraat Bankasi, atakujący

5 Łukasz Kaczmarek - Cuprum Lubin SA, atakujący

6 Bartosz Kurek - Ziraat Bankasi, atakujący

7 Artur Szalpuk - Trefl Gdańsk SA, przyjmujący

8 Damian Schulz - Trefl Gdańsk SA, atakujący

9 Bartłomiej Lemański - Asseco Resovia SA, środkowy

11 Fabian Drzyzga - Olympiakos, rozgrywający

12 Grzegorz Łomacz - KPS Skra Bełchatów SA, rozgrywający

13 Michał Kubiak - Beijing Volleyball, przyjmujący (K)

14 Aleksander Śliwka - Asseco Resovia SA, przyjmujący

15 Jakub Kochanowski - Piłka Siatkowa AZS UWM SA, środkowy

16 Michał Żurek - Piłka Siatkowa AZS UWM SA, libero

17 Paweł Zatorski - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle SA, libero

18 Bartosz Kwolek - ONICO Warszawa, przyjmujący

19 Marcin Janusz - KPS Skra Bełchatów SA, rozgrywający

20 Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle SA, środkowy

21 Mateusz Mika - Trefl Gdańsk SA, przyjmujący

22 Bartosz Bednorz - KPS Skra Bełchatów SA, przyjmujący

26 Kacper Piechocki - KPS Skra Bełchatów SA, libero

Do dyspozycji pozostają:

4 Marcin Komenda - GKS GieKsa Katowice SA, rozgrywający

10 Damian Wojtaszek - ONICO Warszawa, libero

23 Jan Nowakowski - ONICO Warszawa, środkowy

24 Tomasz Fornal - WKS Czarni Radom SA, przyjmujący

25 Norbert Huber - WKS Czarni Radom SA, środkowy

W przygotowaniach kadry do kolejnych imprez sezonu uczestniczyć będą także:

Łukasz Kozub - MKS Będzin, rozgrywający

Mateusz Masłowski - Asseco Resovia SA, libero

Sztab trenerski i medyczny

Vital Heynen - I trener

Michał Mieszko Gogol - asystent trenera

Sebastian Pawlik - asystent trenera

Paweł Woicki - 2.asystent trenera

Jakub Gniado - trener przygotowania fizycznego

Fons Vranken - trener przygotowania fizycznego

Jan Sokal - lekarz prowadzący

Krzysztof Zając - lekarz

Wiesław Maroń - lekarz

Sebastian Żabierek - lekarz

Tomasz Pieczko - fizjoterapeuta

Mateusz Kowalik - fizjoterapeuta

Robert Kaźmierczak - statystyk

Andrzej Wołkowycki - kierownik zaopatrzenia

Mariusz Szyszko - dyrektor reprezentacji/rzecznik

Hubert Tomaszewski - menedżer

Jestem bardzo zadowolony z pracy wykonanej przez zawodników podczas tych kilku dni zgrupowania w Spale. Krótki czas do startu w Lidze Narodów nie pozwala na eksperymenty, ale zapewniam, że obserwuję i obserwować będę wszystkich powołanych na ten sezon. W porównaniu do pierwotnego planu jest zmiana wynikająca z kontuzji Damiana Wojtaszka. Mam jednak nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i będzie mógł jeszcze być z nami w tym sezonie - powiedział Vital Heynen, trener kadry narodowej mężczyzn.

Spotkania reprezentacji siatkarzy w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów poprzedzą mecze towarzyskie z reprezentacją Kanady w Katowicach (19 maja) i Opolu (21 maja).

Nasza męska reprezentacja narodowa rozegra w fazie preliminaryjnej VNL 15 spotkań. Polacy zmierzą się ze znakomitymi przeciwnikami, kolejno:

Rosja - 5 m. w rankingu FIVB, mistrz Europy 2017

Kanada - 6 m. w rankingu FIVB, brązowy medalista LŚ 2017

Korea - 21 m. w rankingu FIVB

Chiny - 20 m. w rankingu FIVB

Niemcy - 10 m. w rankingu FIVB, wicemistrz Europy 2017, brązowy medalista MŚ 2014

Francja - 9 m. w rankingu FIVB, mistrz Europy 2015, złoty medalista LŚ 2017

Japonia - 12 m. w rankingu FIVB

Bułgaria - 14 m. w rankingu FIVB

Włochy - 4 m. w rankingu FIVB, srebrny medalista IO 2016

USA - 2 m. w rankingu FIVB, brązowy medalista IO 2016

Serbia - 11 m. w rankingu FIVB, brązowy medalista ME 2017

Iran - 8 m. w rankingu FIVB

Australia - 16 m. w rankingu FIVB

Argentyna - 7 m. w rankingu FIVB

Brazylia - 1 m. w rankingu FIVB, złoty medalista IO 2016, srebrny medalista LŚ 2017, srebrny medalista MŚ 2014

Terminarz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2018:

Tydzień I 25-27 maja 2018

Rouen (Francja) : Francja, Iran, Japonia, Autsralia

Ningbo (Chiny): Chiny, USA, Argnetyna, Bułgaria

Katowice/Kraków (Polska): Polska, Rosja, Kanada, Korea

Kraljevo (Serbia): Serbia, Niemcy, Brazylia, Włochy

Tydzień II 1-3 czerwca 2018

Sofia (Bułgaria): Bułgaria, Rosja, Serbia, Australia

Rio de Janeiro (Brazylia): Japonia, USA, Brazylia, Korea

San Juan: Argentyna, Kanada, Iran, Włochy

Łódź: Polska, Chiny, Niemcy, Francja

Tydzień III 8-10 czerwca 2018

Ottawa (Kanada): Kanada, USA, Australia, Niemcy

Osaka (Japonia): Japonia, Polska, Bułgaria, Włochy

Jarosław (Rosja): Rosja, Chiny, Brazylia, Iran

Francja: Francja, Argentyna, Serbia, Korea

Tydzień IV 15-17 czerwca 2018

Seul (Korea): Korea, Chiny, Włochy, Australia

Ludwigsburg (Niemcy): Niemcy, Argentyna, Rosja, Japonia

Chicago (USA): USA, Polska, Serbia, Iran

Warna (Bułgaria): Bułgaria, Kanada, Brazylia, Francja

Tydzień V 22-24 czerwca 2018

Melbourne (Australia): Australia, Argentyna, Brazylia, Polska

Jiangmen (Chiny): Chiny, Kanada, Serbia, Japonia

Teheran (Iran): Iran, Bułgaria, Niemcy, Korea

Modena (Włochy): Włochy, Francja, Rosja, USA



Turniej finałowy, Lille (Francja) 4-8 lipca

Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn w Polsce

25 MAJA, SPODEK, KATOWICE

POLSKA vs KOREA - 16.00

ROSJA vs KANADA - 19.00

26 MAJA, TAURON ARENA KRAKÓW

POLSKA vs ROSJA - 16.00

KANADA vs KOREA - 19.00

27 MAJA, TAURON ARENA KRAKÓW

POLSKA vs KANADA - 16.00

KOREA vs ROSJA - 19.00

1 CZERWCA, ATLAS ARENA, ŁÓDŹ

POLSKA vs FRANCJA - 16.00

CHINY vs NIEMCY - 19.00

2 CZERWCA, ATLAS ARENA, ŁÓDŹ

POLSKA vs CHINY - 16.00

NIEMCY vs FRANCJA - 19.00

3 CZERWCA, ATLAS ARENA, ŁÓDŹ

POLSKA vs NIEMCY - 16.00

FRANCJA vs CHINY - 19.00

Bilety nabywać można poprzez portal ebilet.pl. https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/siatkowka/

Ceny na Siatkarską Ligę Narodów Mężczyzn w Katowicach (25 maja) i Krakowie (26 i 27 maja) oraz Łodzi (1-3 czerwca). Ceny rozpoczynają się od 29 złotych za dwa mecze dnia.

· Kat. VI - 29 złotych

· Kat. V - 49 złotych

· Kat IV - 69 złotych

· Kat. III - 99 złotych

· Kat. II - 129 złotych

· Kat. I - 179 złotych