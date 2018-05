Medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy wystartują w I edycji Biegu Weterana im. por. Łukasza Kurowskiego! To jedna z pierwszych tego typu imprez biegowych w Polsce. Jej celem ma być przybliżenie Polakom i uczczenie wysiłku i poświęcenia polskich żołnierzy służących w zagranicznych misjach. Honorowy patronat nad biegiem, który odbędzie się 20 maja w dolnośląskim Bolesławcu, objęła Aneta Kurowska, żona por. Łukasza Kurowskiego - pierwszego polskiego żołnierza, który poległ w Afganistanie. "Jak jest pamięć, to jest szacunek" - podkreśla Kurowska w rozmowie z RMF FM.

W biegu udział weźmie m.in. Adam Korol (pierwszy od lewej) / Bartłomiej Zborowski / PAP

I Bieg Weterana, który ma upamiętnić poległego w Afganistanie por. Łukasza Kurowskiego zorganizowany zostanie w najbliższą niedzielę w ramach 18 Europejskich Biegów Ulicznych w Bolesławcu.

Przede wszystkim przybliży nam trochę obraz weterana, mam nadzieję: ociepli wizerunek - mówi RMF FM Aneta Kurowska.

Jak jest pamięć, to jest szacunek. To jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że Łukasz, kiedy to gdzieś tam z góry obserwuje, też się cieszy - uśmiecha się wdowa po por. Kurowskim, po czym podkreśla: Jeżeli ktoś faktycznie zdecydował się biec i jeszcze robi to z myślą o Łukaszu, to jest to naprawdę bardzo miłe i dziękuję!

Ja sama zabieram grupę przyjaciół: Basię, Anię, Pawła, Szymona... Fajnie, że jesteście - dodaje.

Elektroniczne zgłoszenia do I Biegu Weterana, który rozegrany zostanie na dystansie 5 kilometrów, przyjmowane są do środy: zapisać się można tutaj!

A już teraz udział w tym wyjątkowym wydarzeniu potwierdzili wybitni polscy sportowcy: medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy!

Oto oni!

Wioletta Paduszyńska:

- czwarta zawodniczka Mistrzostw Polski Kobiet w maratonie Dębno 2018;

- zajęła piąte miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet w maratonie Dębno 2017;

- dwukrotna zwyciężczyni Toruń Maraton (2017, 2018);

- zwyciężczyni polskiej edycji Wings for Life w Poznaniu 2018.

Tomasz Kucharski:

- dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie (dwójka podwójna wagi lekkiej): Sydney 2000 i Ateny 2004;

- dwukrotny mistrz świata w dwójce podwójnej wagi lekkiej: Aigubelette 1997 i Kolonia 1998;

- trzykrotny srebrny medalista mistrzostw świata (Luzerna 2001, Sevilla 2002, Mediolan 2003).

Poseł na Sejm RP: mandat posła zdobył w wyborach z 2015 roku z okręgu lubuskiego.

Adam Korol:

- mistrz olimpijski w wioślarstwie (czwórka podwójna) - Pekin 2008;

- czterokrotny mistrz świata: Gifu 2005, Eton 2006, Monachium 2007, Poznań 2009;

- srebrny medalista mistrzostw świata - Sevilla 2002;

- dwukrotny brązowy medalista MŚ: Kolonia 1998, Mediolan 2003;

- mistrz Europy - Montemor-o-Velho 2010.

Minister sportu i turystki w okresie 16 czerwca - 16 listopada 2015.

Paweł Januszewski:

- mistrz Europy w biegu na 400 m przez płotki - Budapeszt 1998;

- brązowy medalista mistrzostw Europy w biegu na 400 m przez płotki - Monachium 2002;

- finalista igrzysk olimpijskich (7. miejsce) - Sydney 2000.

Sebastian Wierzbicki:

- były lekkoatleta biegający na średnich dystansach;

- srebrny medalista Mistrzostw Polski LZS w kategorii junior młodszy.

Trener ogólnopolskiej akcji BiegamBoLubię. Organizator wielu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie zachodniej Polski.