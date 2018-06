"Z dużym szacunkiem podchodzimy do naszego przeciwnika. (...) Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania, bardzo intensywnej gry" - tak o reprezentacji Kolumbii mówił na konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka. O porażce z Senegalem powiedział: "Tak się złożyło, że przegraliśmy, ale uważam, że nie ma tragedii: drużyna jest dobrze przygotowana". Przyznał, że po tym spotkaniu w ekipie zapanowała "sportowa złość", a także, że w jutrzejszym pojedynku z Kolumbijczykami "musimy poprawić naszą grę w każdym aspekcie". Pytany natomiast o wyjściową "jedenastkę" na to spotkanie zapowiedział: "Ostateczne decyzje co do zmian w składzie zapadną po dzisiejszym treningu". Zobaczcie wideo z konferencji!

Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka podczas konferencji prasowej w Kazaniu / Bartłomiej Zborowski / PAP

Kolumbia to świetny zespół. (...) To najwyższy poziom. Przed mundialem była wskazywana jako faworyt do zdobycia tytułu - podkreślał Nawałka w czasie spotkania z dziennikarzami. Od sześciu lat prowadzi ich bardzo dobry trener. Ta drużyna jest groźna. Nasza analiza odbywa się pod kątem drużynowym oraz indywidualnym - dodawał.

Zaznaczył jednak, że "to nie będzie dla niego najtrudniejszy mecz".

Staramy się optymalnie przygotować. Tak się złożyło, że przegraliśmy pierwsze spotkanie, ale uważam, że nie ma tragedii. Drużyna jest dobrze przygotowana - powiedział, choć równocześnie zastrzegł, że to "nie słowa, a czyny decydują o wyniku". To będzie najlepsza odpowiedź (na porażkę z Senegalem): chcemy się dobrze zaprezentować w jutrzejszym spotkaniu - oświadczył.

Wideo youtube

Selekcjoner przyznał, że po spotkaniu z Senegalczykami w jego drużynie była "sportowa złość" i rozmowy nt. "tego, jakie błędy popełniliśmy".

Nie ma tragedii po porażce z Senegalem. Ta przegrana była wynikiem wielu czynników. Nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Po dużych oczekiwaniach było spore rozczarowanie. Była złość i kolejne spotkanie chcemy rozegrać na innym poziomie - mówił.

Jak przyznał: W każdym aspekcie musimy poprawić naszą grę. Ten czas, który był między meczami, został maksymalnie wykorzystany. Nie zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę. Ważne będzie nastawienie mentalne.

Zaznaczył również, że "gdy się nie układa, to jest to dla nas motywujące".

Mamy świadomość, co nas spotkało po meczu. Szybko zaczęliśmy przygotowania do kolejnego pojedynku. Mamy dużo siły - poradzimy sobie - zapewnił.

Wierzę, że będziemy doskonale przygotowani do meczu. To będzie bardzo dobry pojedynek. Wierzę, że będziemy się cieszyć po końcowym gwizdku - mówił.

Zgodnie z oczekiwaniami, selekcjoner nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących składu naszej wyjściowej "jedenastki" czy taktyki na pojedynek z Kolumbią.

Co do strategii na jutrzejsze spotkanie, to decyzje zostaną podjęte po treningu: zarówno jeśli chodzi o personalia, jak i ustawienie taktyczne - podkreślił.

Podobnie odpowiedział na pytanie o dyspozycję Kamila Glika, który w ostatnich dniach zgrupowania przed mundialem nabawił się urazu barku. Bardzo mnie cieszy, że Kamil Glik wykazuje ogromną determinację, aby wrócić na boisko. To rzadki przypadek, aby po takiej kontuzji (tak szybko) dojść do pełnej sprawności. Potrzebny jest na to czas. Czy nadszedł? Zadecydujemy dzisiaj po treningu - powiedział szkoleniowiec.

Na zakończenie konferencji prasowej Adam Nawałka podkreślił: Mamy kapitalną szansę, aby pokazać się z dobrej strony. Mamy "team spirit": jest on fantastyczny, a dalsze słowa są zbędne. Przed nami niezwykle istotny mecz i liczyć się będą czyny. Słowa nie robią żadnej różnicy - to boisko zadecyduje.

Mundial 2018. Grupa H. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Japonia 1 1 0 0 2-1 3 Senegal 1 1 0 0 2-1 3 Polska 1 0 0 1 1-2 0 Kolumbia 1 0 0 1 1-2 0

Wideo youtube



Wideo youtube