"Kolumbia to bardzo trudny rywal. (…) Zaliczana jest do faworytów, którzy z tej grupy powinni wyjść bez problemu" - mówi o najbliższym przeciwniku Polaków na mistrzostwach świata legendarny polski piłkarz, król strzelców MŚ 1974 Grzegorz Lato. "Kolumbijczycy grają bardzo techniczną piłkę, mówiąc tak po piłkarsku, to znaczy: piłka nie przeszkadza im w grze" - podkreśla.

