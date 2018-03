"Nie tylko sam stadion, ale też kibice dopisali. Ponadto murawa była tak przygotowana, że z chęcią się tutaj grało, z uśmiechem na twarzy. Na pewno też jest to „coś”, jakaś magia tego stadionu, która powoduje, że reprezentacja gra lepiej" - podsumowywał wczorajszy mecz Polski z Koreą Południową Robert Lewandowski. Wczoraj strzelił swoją 52. bramkę w 93. występie w reprezentacji. Polska wygrała w Chorzowie na Stadionie Śląskim 3:2.

Robert Lewandowski i Hyun-soo Jang z Korei Południowej podczas towarzyskiego meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie / Andrzej Grygiel / PAP

Robert Lewandowski komplementował odnowiony Stadion Śląski. Tutaj jest jakaś magia, która pomaga wygrywać - przyznał.

Seniorska kadra narodowa wróciła na Stadion Śląski po dziewięciu latach. Lewandowski, który strzelił gola na 1:0, nie ukrywał po meczu, że jest pod wrażeniem atmosfery panującej na tym obiekcie oraz świetnie przygotowanej nawierzchni boiska.



Mimo zwycięstwa kapitan biało-czerwonych zwrócił uwagę na mankamenty w grze ofensywnej polskiego zespołu.



Mecz Polska - Korea Południowa. Zacięta walka na boisku, wygraliśmy 3:2! W towarzyskim meczu w Chorzowie Polska pokonała Koreę Południową 3:2. Bramki dla reprezentacji Polski zdobyli: Robert Lewandowski, Kamil Grosicki i Piotr Zieliński. Bramki dla Korei zdobywali: Chang-Min Lee i Hee-Chan Hwang . To ostatni mecz reprezentacji przed powołaniami na Mistrzostwa Świata,... czytaj więcej

Nawałka: Wynik nie był najważniejszy

- podkreślił.Od czterech meczów kadra Adama Nawałki testuje ustawienie z trzema obrońcami. Tak było w listopadowych spotkaniach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1), a także marcowych z Nigerią (0:1) i Koreą Południową.- stwierdził Lewandowski.Kapitan reprezentacji Polski został zmieniony już w przerwie. Po meczu uspokoił, że wszystko jest w porządku z jego zdrowiem.- przyznał Lewandowski.

Oczywiście to zwycięstwo cieszy, ale wynik nie był najważniejszy - tak po meczu mówił dla TVP trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka. Patrzymy na to spotkanie pod kątem przygotowań do mistrzostw świata w Rosji. W porównaniu do piątkowego meczu z Nigerią (0:1 - PAP) organizacja gry naszego zespołu była gorsza. Zmiany w składzie wpłynęły destabilizująco na naszą grę - tłumaczył Nawałka.

Selekcjoner podkreślał, że pierwsza połowa spotkania była dużo lepsza. Było widać dobrą organizację gry, choć wiele elementów nie wychodziło nam tak, jak powinno. Ważne, że przełamaliśmy niemoc strzelecką. Jednak w pierwszej połowie nie uniknęliśmy błędów w defensywie. Zbyt dużo prostopadłych podań mijało naszą defensywę i chwała Wojtkowi Szczęsnemu, że ratował nas z opresji - ocenił trener.

W drugiej połowie nasza gra wyglądała znacznie gorzej. Straciliśmy kontrolę nad meczem i popełniliśmy wiele błędów. Po zmianach w składzie zabrakło w naszym zespole jakości - przyznał Nawałka.

Hymn odśpiewany a capella

Mecz Polska - Korea Południowa śledziło na Stadionie Śląskim 53 129 osób, czyli blisko komplet. Podczas śpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" kibice utworzyli wokół murawy gigantyczną biało-czerwoną flagę, ułożoną z przygotowanych przez organizatora kawałków folii. Potem była "meksykańska fala" i okrzyki radości po golach biało-czerwonych. Według wskazań stadionowych mierników natężenie dźwięku w tych momentach przekroczyło 107 decybeli.

Pod koniec meczu jeszcze raz został odśpiewany hymn narodowy, tym razem a capella.

(mpw)