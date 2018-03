Polska w towarzyskim meczu przegrała z Nigerią 0:1. Jedyną bramkę po kontrowersyjnym rzucie karnym strzelił w 61.minucie gry Victor Moses. W tym meczu Adam Nawałka po raz kolejny próbował nowego ustawienia 1-3-4-2-1. To trzeci mecz z rzędu, kiedy reprezentacja nie strzela bramki. Ostatnia bramka dla Polaków padła jeszcze w eliminacyjnym meczu z Czarnogórą w październiku 2017 roku. Mecz na stadionie we Wrocławiu oglądało 41 tysięcy 208 widzów. We wtorek w Chorzowie Polska zagra z Koreą Południową.

