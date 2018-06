Reprezentacja Chorwacji pokonała ekipę Nigerii 2:0 w pojedynku grupy D na piłkarskich mistrzostwach świata! Pierwsza bramka padła łupem Chorwatów w 32. minucie: po dośrodkowaniu z narożnika boiska w pole karne futbolówkę "szczupakiem" uderzył Mario Mandzukic, później odbiła się jeszcze od Oghenekaro Etebo i to jemu przypisano samobójcze trafienie. W 72. minucie na 2:0 podwyższył z rzutu karnego Luka Modric.

Grupa D:



Chorwacja - Nigeria 2:0 (1:0)



Bramki: 1:0 Oghenekaro Etebo (32-samobójcza), 2:0 Luka Modric (71-karny).



Żółte kartki: Chorwacja: Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic. Nigeria: William Troost-Ekong.



Sędzia: Sandro Ricci (Brazylia).



Widzów: 31 136.



Chorwacja: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic - Ante Rebic (78. Mateo Kovacic), Ivan Rakitic, Andrej Kramaric (60. Marcelo Brozovic), Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic (86. Marko Pjaca).



Nigeria: Francis Uzoho - Abdullahi Shehu, Leon Balogun, William Troost-Ekong, Brian Idowu - Oghenekaro Etebo, Wilfred Ndidi, Victor Moses, John Obi Mikel (88. Simoen Nwankwo), Alex Iwobi (62. Ahmed Musa) - Odion Ighalo (73. Kelechi Iheanacho).

Chorwaci zaprezentowali w Kaliningradzie futbol znacznie bardziej dojrzały niż Nigeryjczycy. Od początku mieli przewagę, ale w kluczowych momentach brakowało im dokładności. W pierwszej połowie nie oddali celnego strzału, jednak na przerwę schodzili... prowadząc. W 32. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Luka Modric, główkował Mario Mandzukic, a piłka odbiła się od Oghenekaro Etebo i wpadła do siatki.

Chorwaci umiejętnie wybijali Nigeryjczyków z rytmu. Jeśli zdarzyło im się stracić piłkę, szybko faulowali, zanim akcja rywali nabrała rozpędu. Na pierwszy celny strzał afrykańskiej ekipy kibice musieli czekać aż do 60. minuty. Uderzenie Odiona Ighalo nie sprawiło jednak Danijelowi Subasicowi problemów.

W 70. minucie Chorwaci ponownie wykonywali rzut rożny: znów dośrodkował Modric, a Mandzukica nieprzepisowo powstrzymał William Troost-Ekong, który niemal w zapaśniczym stylu powalił rywala na murawę. Brazylijski sędzia Sandro Ricci nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny. Na gola zamienił go Modric.

Nigeryjczycy próbowali odwrócić losy meczu, ale naprawdę dogodnej okazji do zdobycia bramki nie udało im się stworzyć. Chorwaci natomiast nastawili się na kontrataki. W końcówce na 3:0 mógł podwyższyć Mateo Kovacic, ale przegrał pojedynek sam na sam z Francisem Uzoho.

Mundial 2018. Grupa D: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 16 czerwca 15:00 Argentyna - Islandia Moskwa 1:1 16 czerwca 21:00 Chorwacja - Nigeria Kaliningrad 2:0 21 czerwca 20:00 Argentyna - Chorwacja Niżny Nowogrod - 22 czerwca 17:00 Nigeria - Islandia Wołgograd - 26 czerwca 20:00 Nigeria - Argentyna St. Petersburg - 26 czerwca 20:00 Islandia - Chorwacja Rostów -

Mundial 2018. Grupa D. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Chorwacja 1 1 0 0 2-0 3 Argentyna 1 0 1 0 1-1 1 Islandia 1 0 1 0 1-1 1 Nigeria 1 0 0 1 0-2 0

Chorwaci marzą o medalu mistrzostw świata. W tamtejszych mediach mnóstwo jest porównań dwóch piłkarskich generacji: tej obecnej i tej sprzed 20 lat, która zdobyła brązowy medal MŚ, co było największym sukcesem w historii reprezentacji kraju. Dziennikarze i eksperci zgodni: kiedy - jeśli nie teraz - powtórzyć to osiągnięcie? Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Rakitic czy Vedran Corluka przekroczyli 30. rok życia, mają ogromne doświadczenie i umiejętności, a być może jest to dla nich ostatni wielki turniej: w gazetach pojawiają się zresztą informacje, że ci najstarsi i najlepsi po powrocie z Rosji w chorwackiej kadrze grać już nie będą.

Bardziej optymistycznie do sprawy podchodzi Ivan Perisic. A ja wcale nie uważam, że to ostatnia szansa tego pokolenia zawodników, myślę, że będziemy mieli co najmniej jeszcze jedno. We Francji na mistrzostwach Europy zabrakło nam szczęścia, teraz już tylko czekamy na mecz z Nigerią - stwierdził przed sobotnim pojedynkiem w Kaliningradzie.

W ostatnim sparingu Chorwaci pokonali Senegal 2:1. Bramki strzelili Perisic i Andrej Kramaric, a dla afrykańskiej drużyny Ismaila Sarr.

Nigeria jest zespołem podobnym do Senegalu, dobrze radzi sobie np. po kontrach. Mamy dla niej szacunek, ale koniecznie chcemy zdobyć trzy punkty na inaugurację. I też lepiej, jeśli oni więcej myślą o nas, a nie odwrotnie - wprost mówił przed meczem Nikola Kalinic.

Nigeria trzykrotnie dochodziła do 1/8 finału MŚ, w tym na poprzednim mundialu w Brazylii. W marcu we Wrocławiu wygrała w spotkaniu kontrolnym z Polską 1:0, ale potem wiodło jej się znacznie gorzej: m.in. przegrała z Serbią 0:2, Anglią 1:2 i Czechami 0:1. Chorwaci grali w kratkę: poza wygraną z Senegalem pokonali też Meksyk 1:0, ale przegrali z Peru 0:2 i Brazylią 0:2.

Jesteśmy gotowi na potyczkę z Chorwatami i wiemy, że wspólnie stać nas na wyjście z grupy mimo najsłabszego miejsca w rankingu - przekonywał przed spotkaniem szkoleniowiec Nigeryjczyków Gernot Rohr.

Wtórował mu kapitan drużyny John Obi Mikel: Nie ciąży na nas żadna presja, ale jest w nas energia i determinacja. Wiemy, że możemy grać na dobrym poziomie.



Kibice Nigerii i Chorwacji w centrum Kaliningradu / Martin Divisek / PAP/EPA