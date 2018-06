Piłkarze reprezentacji Polski, mieszkający w Soczi podczas piłkarskich mistrzostw świata, zwiedzali delfinarium. Po południu mają zaplanowany czas wolny.

Sobota to dzień wolny od treningów dla drużyny Adama Nawałki. Selekcjoner zdecydował, że jego piłkarze potrzebują dnia odpoczynku. Przed południem zawodnicy wybrali się do miejscowego delfinarium, a popołudniu mają zaplanowany czas wolny.