Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nadał honorowe obywatelstwo kraju Mohamedowi Salahowi - poinformowała egipska federacja piłkarska. Reprezentacja z Afryki wybrała Grozny jako swoją bazę podczas trwających w Rosji mistrzostw świata.

Mohamed Salah / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

Wyróżnienie nadano Salahowi podczas bankietu zorganizowanego w piątkowy wieczór w pałacu prezydenckim Kadyrowa.



Przywódca Czeczenii interesuje się sportem i wcześniej już spotkał się z "Faraonami". Odwiedził ich 10 czerwca na pierwszym treningu w Groznym. Po 30 minutach pojechał do hotelu egipskiej reprezentacji, w którym przebywał mający kłopoty z barkiem Salah. Później razem z piłkarzem Liverpoolu pojechał ponownie na stadion, gdzie pozowali do zdjęć. Zawodnik był za to potem krytykowany m.in. przez angielskie media i organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.



Jak podała egipska federacja, Kadyrow przesłał też olbrzymi tort Salahowi, który 15 czerwca obchodził 26. urodziny.



W sobotę "Faraonowie" przeniosą się do Wołgogradu, gdzie na koniec swojego udziału w turnieju zagrają w poniedziałek z Arabią Saudyjską. Egipt najpierw przegrał w grupie A z Urugwajem 0:1, a następnie uległ gospodarzom mundialu 1:3 i stracił szanse na awans do 1/8 finału, podobnie jak Arabia Saudyjska. Oba zespoły walczyć będą o pierwsze punkty w imprezie.