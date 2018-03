Dzisiejszy mecz towarzyski z Koreą Południową w Chorzowie będzie cennym testem dla polskich piłkarzy. Trener Adam Nawałka ma możliwość sprawdzenia kandydatów na mundial na tle rywala, który stylem gry przypomina Japonię, grupowego przeciwnika w mistrzostwach świata.

W piątek we Wrocławiu biało-czerwoni przegrali 0:1 z Nigerią, która miała przypominać afrykańskiego rywala na mundialu - Senegal. Teraz przyszła kolej na sprawdzian azjatycki, czyli na Koreę Południową, zbliżoną stylem gry do Japonii.

To bardzo dobry czas na testy, dlatego skrzętnie z tego korzystamy. Próbujemy grać w nowym ustawieniu, z trójką obrońców. Chcemy dawać szansę nowym piłkarzom, wyróżniającym się w naszej lidze. Wynik zawsze jest ważny, ale liczą się przede wszystkim wartości szkoleniowe - czy robimy postępy i jak spisują się piłkarze - zaznaczył Nawałka.





Trener gości Tae-Jong Shin też jest zadowolony z perspektywy gry z Polską, bo - jak twierdzi - poziomem gry jest podobna do Niemców, z którymi Koreańczycy zmierzą się w Rosji.



Myślę, że mecz z Polską można potraktować jako starcie z najmocniejszą drużyną, od kiedy zostałem trenerem reprezentacji - wspomniał Shin, pełniący swoją funkcję od czerwca 2017 roku.



Biało-czerwoni zagrają w Chorzowie po raz pierwszy od 2009 roku. W tym czasie legendarny Stadion Śląski, nazywany "Kotłem Czarownic", przeszedł gruntowną modernizację. Został m.in. zadaszony, a jego pojemność zwiększyła się do 55 tysięcy.



Serce rośnie. Kiedy wszedłem na ten stadion, odżyły wspomnienia z dawnych lat, gdy grałem w reprezentacji. Tutaj jest duch stadionu. Zawsze panowała tu wspaniała atmosfera - podkreślił Nawałka.



We wtorek nie będzie mógł skorzystać ze Sławomira Peszki. Już wcześniej zgrupowanie opuścili trzej piłkarze Sampdorii Genua - Bartosz Bereszyński i Karol Linetty z powodów zdrowotnych, a Dawid Kownacki z uwagi na mecz kadry do lat 21 z Litwą.



Początek spotkania z Koreą Południową o godz. 20.45.

(mpw)