Reprezentacja Kolumbii jest drugim rywalem Polaków na rosyjskim mundialu. Do tej pory biało-czerwoni z drużyną "Los Cafeteros" o punkty nie grali. Kilka razy zmierzyli się z nią jednak w sparingach. Z pięciu takich spotkań nasi reprezentanci dwa razy wyszli zwycięsko, a trzykrotnie przegrali. Ostatni raz polska kadra grała z Kolumbijczykami w ramach przygotowań do mundialu w Niemczech w 2006 roku. Podopieczni Pawła Janasa przegrali wtedy na Stadionie Śląskim w Chorzowie 1:2.

Zawodnicy reprezentacji Kolumbii w czasie treningu w Kazaniu / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Selekcjoner: José Néstor Pekerman Krimen

Urodzony 3 września 1949 roku. Szkoleniowiec Kolumbijczyków urodził się w Argentynie, ale ma też kolumbijskie obywatelstwo.

Trener Kolumbii: Polska to jedna z najlepszych drużyn w Europie Trener piłkarskiej reprezentacji Kolumbii Jose Pekerman powiedział, że podopieczni Adama Nawałki tworzą jeden z najsilniejszych zespołów w Europie. „W meczu z Senegalem Polakom przytrafiło się kilka dziwnych rzeczy” – przyznał dzień przed meczem tych drużyn. czytaj więcej

Jako piłkarz występował w latach 70. w klubach Argentinos Juniors i Independiente Medellín. Z powodu kontuzji karierę piłkarską zakończył przed trzydziestką.

Później pracował jako trener z drużynami młodzieżowymi, a od 1994 roku prowadził reprezentację Argentyny do lat 21. Dzięki sukcesom z kadrą młodzieżową objął dorosłą reprezentację, z którą dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata w 2006 roku.

Drużynę narodową Kolumbii prowadzi od 2012 roku.

Sukcesy

W 2001 roku reprezentacja Kolumbii triumfowała w Copa America. Ponadto w mistrzostwach Ameryki Południowej "Los Cafeteros" zajęli jeszcze drugie miejsce w 1975 roku i czterokrotnie trzecie miejsce - ostatnio w roku 2016.

Największym w historii sukcesem Kolumbijczyków było natomiast dotarcie do ćwierćfinału mundialu: dokonali tego cztery lata temu.

Występy na mistrzostwach świata

Kolumbijczycy na mistrzostwach świata grali do tej pory pięć razy - jednak tylko w dwóch przypadkach udało im się wyjść z grupy.

Po raz pierwszy: w 1990 roku. Dotarli wtedy do 1/8 finału, gdzie po dogrywce przegrali 1:2 z rewelacją tamtych mistrzostw Kamerunem.

Na kolejny udany mundialowy występ kibice "Los Cafeteros" czekali aż do 2014 roku. Wtedy to na turnieju w Brazylii zawodnikom Jose Pekermana udało się dotrzeć aż do ćwierćfinału!

Kolumbijczycy byli wtedy jedną z rewelacji rozgrywek. Z grupy wyszli w dobrym stylu z pierwszego miejsca, mają na koncie komplet trzech zwycięstw: z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Japonią i Grecją. W kolejnej rudzie wygrali z Urugwajem 2:0. Smak porażki poznali dopiero w ćwierćfinale: przegrali 1:2 z gospodarzami turnieju Brazylijczykami.

Jak grali w eliminacjach

Awans na tegoroczny mundial łatwy dla Kolumbijczyków nie był.

W Ameryce Południowej o wyjazd na mundial walczy się w systemie ligowym, grając każdy z każdym. Podopieczni trenera Jose Pekermana o bilety do Rosji walczyli do ostatniej kolejki eliminacji, w której zremisowali z Peru 1:1. Wcześniej przegrali z najmocniejszymi rywalami, czyli Argentyną i Brazylią. Stracili też punkty z Wenezuelą czy Paragwajem.

Najważniejsi piłkarze

James Rodriguez:

To jeden z najważniejszych piłkarzy w układance Jose Pekermana. Najczęściej gra za plecami Radamela Falcao - wtedy też jest najbardziej niebezpieczny.

Minionego sezonu klubowy kolega Roberta Lewandowskiego na pewno nie zaliczył do bardzo udanych. Warto jednak pamiętać, że to król strzelców poprzednich mistrzostw świata.

Radamel Falcao:

Zawodnik AS Monaco, czyli klubowy kolega Kamila Glika, jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii reprezentacji Kolumbii. Do tej pory strzelił w niej 26 goli w 63 spotkaniach.

Na poprzednim mundialu nie wystąpił z powodu kontuzji. Teraz z nim w składzie Kolumbijczycy mogą być jeszcze groźniejsi niż cztery lata temu.

Falcao jest szczególnie niebezpieczny w pojedynkach w powietrzu: gra głową jest jednym z jego atutów.

Juan Cuadrado:

To kolejny mocny, a może przede wszystkim: szybki, punkt w ofensywie "Los Cafeteros".

Miniony sezon nie był dla zawodnika Juventusu najbardziej udany. Cuadrado długo leczył kontuję, przez co opuścił wiele spotkań.

Na prawej stronie dzięki swojej szybkości jest on jednak bardzo niebezpieczny: może nieraz urwać się polskim obrońcom. Co więcej, po jego rajdach i wrzutkach piłka często ląduje na głowie Radamela Falcao...

Skład reprezentacji Kolumbii na mundial:



Bramkarze: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Jose Cuadrado (Once Caldas).



Obrońcy: Yerry Mina (FC Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur), Cristian Zapata (AC Milan), Farid Díaz (Olimpia Asuncion), Oscar Murillo (Pachuca), Johan Mojica (Girona), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Jefferson Lerma (Levante).



Pomocnicy: Carlos Sanchez (Espanyol), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Mateus Uribe (America), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus FC), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jose Izquierdo (Brighton), James Rodriguez (Bayern Monachium).



Napastnicy: Luis Muriel (Sevilla FC), Radamel Falcao (AS Monaco), Miguel Borja (Palmeiras), Carlos Bacca (Villarreal CF).

