Piłkarskiej reprezentacji Japonii do awansu do 1/8 finału mistrzostw świata wystarczy remis z Polską w ostatnim meczu grupy H w Wołgogradzie. "Nie jesteśmy typem drużyny, która uzna jeden punkt za cel i będzie się go trzymać" - zaznaczył kapitan Makoto Hasebe.

Yuya Osako po lewej) i Shinji Kagawa (po prawej) podczas treningu reprezentacji Japonii /DIEGO AZUBEL /PAP/EPA

