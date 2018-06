Na rozpoczynającą się w sobotę fazę pucharową mistrzostw świata w Rosji przygotowano nową wersję piłkę Telstar 18. Największą różnicę stanowić będzie kolor.

Telstar Mechtę zaprezentowano oficjalnie we wtorek. Optycznie przypomina piłkę, którymi rozgrywana jest faza grupowa, ale zamiast czarnych plam są czerwone, nawiązujące do koloru-symbolu Rosji jako gospodarza turnieju. Ma też nawiązywać do bardziej gorącej atmosfery decydujących spotkań mistrzostw świata.

Z kolei słowo "mechta" po rosyjsku znaczy "sen, marzenie", co odnosi się do celu pozostałych w turnieju 16 zespołów, czyli zdobycia Pucharu Świata.

Pierwsze mecze fazy pucharowej - w sobotę. Finał mundialu zaplanowano na 15 lipca.