Po pierwszej połowie meczu w Rostowie nad Donem Islandia bezbramkowo remisuje z Chorwacją. Na początku drugiej części gry to Chorwacja wyszła na prowadzenie za sprawą trafienia Milana Badelja.

Wyjściowe składy:



Islandia: 1-Hannes Halldorsson - 2-Birkir Savarsson, 5-Sverrir Ingason, 6-Ragnar Sigurdson, 18-Hordur Magnusson - 7-Johann Gudmundsson, 17-Aron Gunnarsson, 10-Gylfi Sigurdsson, 20-Emil Hallfredsson, 8-Birkir Bjarnason - 11-Alfred Finnbogason.



Chorwacja: 12-Lovre Kalinic - 13-Tin Jedvaj, 5-Vedran Corluka, 15-Duje Caleta-Car, 22-Josip Pivaric - 10-Luka Modric, 8-Mateo Kovacic, 19-Milan Badelj - 20-Marko Pjaca, 9-Andrej Kramaric, 4-Ivan Perisic.

W pierwszej połowie na boisku w Rostowie przeważała Islandia. Chorwacja gra w mocno zmienionym składzie, bo selekcjoner Zlatko Dalić dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom.



Najlepszą okazję do wyjścia na prowadzenie miał pod koniec pierwszej połowy kapitan drużyny "Wikingów" Aron Gunnarson. Piłkarz Cardiff City potężnie uderzył zza pola karnego, a piłka odbiła się od słupka i wyszła w pole.



Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Milan Badelj. W 54. minucie wykorzystał dobre podanie Josipa Privaricia i z łatwością umieścił piłkę w siatce.

Chwilę później Islandia mogła wyrównać, ale Sverrir Ingason po dośrodkowaniu z rzutu rożnego trafił w poprzeczkę.

Chorwacja już ma pewny awans

Zespół z Bałkanów pokonał Nigerię 2:0 i właśnie "Albicelestes" 3:0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Pierwsze miejsce może mu odebrać tylko Nigeria (3 pkt), o ile pokona Argentynę (1) i nadrobi różnicę w bilansie bramek, a Chorwacja przegra z Islandią (1).

Sytuacja podopiecznych Zlatko Dalica jest więc bardzo komfortowa. Wprawdzie będą oni chcieli zachować pozycję lidera, aby nie trafić w 1/8 finału na Francję, która prawdopodobnie wygra rywalizację w grupie C, ale selekcjoner może sobie pozwolić na oszczędzenie kilku czołowych piłkarzy.

W tym szansy może upatrywać Islandia. Zwycięstwo nawet "tylko" 2:0 znacznie przybliżyłoby podopiecznych Heimira Hallgrimssona do awansu do kolejnej fazy rosyjskiego mundialu. Przy takim wyniku uzyskaliby go np. gdyby w rozgrywanym jednocześnie meczu w Sankt Petersburgu padł remis 0:0 lub gdyby Argentyna wygrała z Nigerią różnicą jednej lub dwóch bramek.

Tylko połowa uczestników mundialu kwalifikuje się do 1/8 finału. Dla krajów takich jak Argentyna, Portugalia czy Niemcy brak awansu byłby może nie hańbą, ale szokiem. Jeśli nam uda się dostać do najlepszej "szesnastki", to byłby prawdopodobnie największy sukces w krótkiej historii islandzkiego futbolu - stwierdził selekcjoner Heimir Hallgrimsson.

Chorwaci mogą z kolei zapisać się w historii MŚ jako czwarta drużyna, która zakończy fazę grupową z kompletem zwycięstw i bez straconej bramki. Przed nią dokonały tego Brazylia (w 1986 roku), Włochy (1990) i Argentyna (1998).

Szanujemy Islandię, bo to dobry zespół. Ale naszym celem jest zdobycie maksymalnej liczby punktów - powiedział dotychczas rezerwowy bramkarz Lovre Kalinic.

Islandia i Chorwacja były grupowymi rywalami w eliminacjach rosyjskiego mundialu. Zespół Hallgrimssona zajął pierwsze miejsce w tabeli, skazując rywali na konieczność rozgrywania barażu. W Zagrzebiu gospodarze wygrali 2:0, a w Reykjaviku to Islandia zwyciężyła 1:0.