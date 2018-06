Na stadionie w Sankt Petersburgu Argentyna pokonała Nigerię 2:1 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Bramki dla 'Albicelestes" zdobywali Lionel Messi i Marcos Rojo. Dla afrykańskiego zespołu trafił Victor Moses. Taki wynik oznacza, że to Argentyna awansuje do 1/8 finału i tam zagra z Francją. Nigeria odpada z rywalizacji.

Lionel Messi strzela bramkę Nigerii / TOLGA BOZOGLU /PAP/EPA

