Trzy zespoły walczą w grupie D piłkarskich mistrzostw świata w Rosji o jedno miejsce premiowane awansem do 1/8 finału. W Rostowie nad Donem Islandia postara się pokonać spokojną już Chorwację i być może tym samym sensacyjnie wyeliminować Argentynę.

Wyjściowe składy:



Islandia: 1-Hannes Halldorsson - 2-Birkir Savarsson, 5-Sverrir Ingason, 6-Ragnar Sigurdson, 18-Hordur Magnusson - 7-Johann Gudmundsson, 17-Aron Gunnarsson, 10-Gylfi Sigurdsson, 20-Emil Hallfredsson, 8-Birkir Bjarnason - 11-Alfred Finnbogason.



Chorwacja: 12-Lovre Kalinic - 13-Tin Jedvaj, 5-Vedran Corluka, 15-Duje Caleta-Car, 22-Josip Pivaric - 10-Luka Modric, 8-Mateo Kovacic, 19-Milan Badelj - 20-Marko Pjaca, 9-Andrej Kramaric, 4-Ivan Perisic.

Zespół z Bałkanów pokonał Nigerię 2:0 i właśnie "Albicelestes" 3:0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Pierwsze miejsce może mu odebrać tylko Nigeria (3 pkt), o ile pokona Argentynę (1) i nadrobi różnicę w bilansie bramek, a Chorwacja przegra z Islandią (1).

Sytuacja podopiecznych Zlatko Dalica jest więc bardzo komfortowa. Wprawdzie będą oni chcieli zachować pozycję lidera, aby nie trafić w 1/8 finału na Francję, która prawdopodobnie wygra rywalizację w grupie C, ale selekcjoner może sobie pozwolić na oszczędzenie kilku czołowych piłkarzy.

W tym szansy może upatrywać Islandia. Zwycięstwo nawet "tylko" 2:0 znacznie przybliżyłoby podopiecznych Heimira Hallgrimssona do awansu do kolejnej fazy rosyjskiego mundialu. Przy takim wyniku uzyskaliby go np. gdyby w rozgrywanym jednocześnie meczu w Sankt Petersburgu padł remis 0:0 lub gdyby Argentyna wygrała z Nigerią różnicą jednej lub dwóch bramek.

Tylko połowa uczestników mundialu kwalifikuje się do 1/8 finału. Dla krajów takich jak Argentyna, Portugalia czy Niemcy brak awansu byłby może nie hańbą, ale szokiem. Jeśli nam uda się dostać do najlepszej "szesnastki", to byłby prawdopodobnie największy sukces w krótkiej historii islandzkiego futbolu - stwierdził selekcjoner Heimir Hallgrimsson.

Chorwaci mogą z kolei zapisać się w historii MŚ jako czwarta drużyna, która zakończy fazę grupową z kompletem zwycięstw i bez straconej bramki. Przed nią dokonały tego Brazylia (w 1986 roku), Włochy (1990) i Argentyna (1998).

Szanujemy Islandię, bo to dobry zespół. Ale naszym celem jest zdobycie maksymalnej liczby punktów - powiedział dotychczas rezerwowy bramkarz Lovre Kalinic.

Islandia i Chorwacja były grupowymi rywalami w eliminacjach rosyjskiego mundialu. Zespół Hallgrimssona zajął pierwsze miejsce w tabeli, skazując rywali na konieczność rozgrywania barażu. W Zagrzebiu gospodarze wygrali 2:0, a w Reykjaviku to Islandia zwyciężyła 1:0.