Maturalny maraton trwa. W piątek absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zmierzą się z zadaniami z wiedzy o społeczeństwie i informatyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Początek egzaminu z wiedzy o społeczeństwie już o godzinie 9:00, a z informatyki punktualnie o 14:00. Trzymamy kciuki!

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

To szósty dzień egzaminów. Uczniowie - którzy zadeklarowali taką chęć - już o godzinie 9:00 przystąpią do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.



Wiedza o społeczeństwie znajduje się w puli przedmiotów dodatkowych. Jest wybierana przede wszystkim przez przyszłych prawników, politologów i dziennikarzy. Wciąż cieszy się popularnością wśród abiturientów. Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 22 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 8,4 procent.



Egzamin będzie trwał 180 minut.



Dziś również informatyka

Dziś swoją wiedzę sprawdzą także abiturienci, którzy zdecydowali się na zdawanie egzaminu z informatyki - w sumie 8800 osób. Historia sztuki od lat należy do przedmiotów rzadziej wybieranych.

Arkusze egzaminacyjne otworzą o godzinie 14:00.

Matura 2018: Zobacz arkusze i propozycje rozwiązań z dotychczas przeprowadzonych egzaminów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<



>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski.



Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.



Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów maturalnych 2018 / Centralna Komisja Egzaminacyjna

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.



(nm)