271 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, zarówno w systemie "nowej" i "starej" matury. Na RMF24.pl publikujemy arkusz maturalny, a już wkrótce pojawią się także propozycje rozwiązań, opracowane przez ekspertów portalu Interia.pl.

Zdjęcie ilustracyjne

Matura 2018. Publikujemy propozycje rozwiązań!

Przykładowe odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym przygotowali dla Was eksperci portalu Interia.pl



Matura 2018: Do podstawy przystąpiło ok. 271 tys. uczniów

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się dziś o godzinie 9:00. Trwał 120 minut.

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Chętni mogą zdawać także język obcy na poziomie rozszerzonym. Egzamin z angielskiego na tym poziomie jest przeprowadzany dziś po południu, rozpoczął się punktualnie o godzinie 14:00. Przystąpienie do niego zadeklarowało 160 tys. abiturientów.

Trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.



Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.