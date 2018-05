W czwartek rano abiturienci zmierzyli się z biologią. Nie był to egzamin obowiązkowy - pisali go jedynie ci maturzyści, którzy wybrali biologię jako przedmiot dodatkowy. Poniżej publikujemy arkusz CKE - biologia (poziom rozszerzony) - wraz z propozycjami rozwiązań. Zapraszamy!

Biologię na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy zdecydowało się napisać ponad 50 tys. tegorocznych abiturientów.



W tym roku wśród najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych biologia plasuje się na piątym miejscu. Wyprzedza ją język angielski, geografia, matematyka i język polski.



Na przedmiotach dodatkowych nie określa się progu zdawalności. Egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym nie można więc nie zdać, ale wynik liczy się przy rekrutacji na studia.



Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Abiturient musi też napisać co najmniej jeden egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich wybrać sześć. Maturzyści muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Minimalny wynik w przypadku przedmiotów obowiązkowych - konieczny by zdać maturę - wynosi 30 proc.





PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZ CKE - BIOLOGIA (poziom rozszerzony) - razem z propozycjami rozwiązań.

/ CKE /

/ INTERIA.PL

/ INTERIA.PL

/ INTERIA.PL







Propozycje rozwiązań / interia / INTERIA.PL

Propozycje rozwiązań / Interia.pl / INTERIA.PL

Propozycje rozwiązań / interia / INTERIA.PL









Matura 2018: Zobacz wcześniejsze arkusze!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<



>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<



>>>Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ I ODPOWIEDZI] <<<