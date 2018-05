Kim Dzong Un potwierdził gotowość na spotkanie z Donaldem Trumpem 12 czerwca w Singapurze i swoje zaangażowanie w pełną denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego - powiedział prezydent Korei Południowej, który dzień wcześniej spotkał się z Kimem.

Kim Dzong Un / CHEONG WA DAE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Mun Dze In i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkali się w strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej oba państwa koreańskie. Było to ich drugie spotkanie w ciągu miesiąca.

Kim Dzong Un wyraził nadzieję, że sukces szczytu Korea Płn. - USA zakończy epokę konfrontacji, a rozpocznie okres współpracy na rzecz pokoju i dobrobytu - powiedział Mun Dze In, cytowany przez południowokoreańską agencję prasowa Yonhap.



Mun Dze In chciałby także, aby Donald Trump powrócił do koncepcji szczytu, zaplanowanego pierwotnie na 12 czerwca w Singapurze. Spotkanie to w czwartek zostało odwołane przez prezydenta USA, który w sobotę oświadczył jednak, iż cały czas rozważa możliwość przeprowadzenia rozmów z Kim Dzong Unem w zaplanowanym terminie.