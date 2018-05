200 uchodźców zaatakowało policjantów i radiowozy wysłane do ośrodka w Ellwangen w Niemczech, by odwieźć na lotnisko deportowanego Togijczyka. Pensjonariusze ośrodka zmusili policję do odstąpienia od planów, kupując w ten sposób koledze czas na ucieczkę. Dziś w odwecie niemiecka policja przeprowadziła szturm na ośrodek.

