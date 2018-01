Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował do premiera Bułgarii, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, by działał "konstruktywnie" i był "gotowy do kompromisu" z Polską w kwestii praworządności. Podkreślał również, że uruchomienie wobec naszego kraju artykułu 7.1 Traktatu UE nie oznacza jeszcze sankcji. KE wyraźnie więc sygnalizuje wolę kompromisu, zauważalna jest zmiana tonu i przesunięcie akcentów, ale - jak zwraca uwagę korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon - nie oznacza to zmiany podejścia w kwestii przestrzegania wartości.

REKLAMA