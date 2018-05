Zmiany ustawodawcze, które wprowadziła Polska są niewystarczające, żeby wycofać procedurę artykułu siódmego - powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans za zamkniętymi drzwiami. Słowa te padły podczas spotkania w Brukseli z unijnymi ministrami do spraw europejskich – ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jako termin możliwego porozumienia w tej sprawie szef Komisji Europejskiej Frans Timmermans wymienił datę szóstego lipca. To - jego zdaniem - ostatni moment na kompromis. Wtedy sędziom Sądu Najwyższego, którzy nie poproszą prezydenta o przedłużenie kadencji, upływa jej termin.

Do tego czasu Frans Timmermans oczekuje od polskich władz konkretnych zmian ustawodawczych.

Przy okazji jednak, szef KE wyraził uznanie dla polskiego rządu za dotychczasowy dialog z KE i wprowadzone w Polsce zmiany. Wymienił wszystkie spotkania na szczeblu technicznym i politycznym. Ale - jak powiedział - są one niewystarczające, żeby uspokoić obawy UE dotyczące sądownictwa.

"Jesteśmy otwarci na rozmowy"

Będziemy kontynuować rozmowy - tak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz komentuje słowa szefa KE.



Myślę, że KE potrzebuje trochę czasu, żeby ocenić nasze reformy i zobaczyć, czy one funkcjonują. Jesteśmy otwarci, żeby przedstawić kolejne wyjaśnienia na ten temat. Wiem, że decyzja nie będzie podjęta. Frans Timmermans nie przechodzi do kolejnego punktu, czyli nie będzie głosowania na temat ukarania Polski. Przyjmujemy to optymistycznie - dodał szef MSZ.

Komisja Europejska w grudniu uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w reformach sądownictwa.



Procedura art. 7 może w ostateczności skutkować nałożeniem sankcji na nasz kraj.