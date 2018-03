O godz. 9 minął termin wyznaczony przez marszałka Sejmu na zgłaszanie przez kluby parlamentarne kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm wybierze członków KRS najprawdopodobniej Sejm we wtorek. Marszałek Sejmu przerwał bowiem posiedzenie Izby i o ten dzień przedłużył obrady.

Właśnie we wtorek rano marszałek przekaże do komisji nazwiska kandydatów wskazanych przez kluby. Na razie zrobiły to PiS - wskazało 9 kandydatów i Kukiz ‘15 - 6. To już pozwala stworzyć listę 15 kandydatów do KRS.

Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawelczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna - to kandydaci wskazani przez klub PiS do Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowała na Twitterze rzecznik PiS Beata Mazurek.





PO, Nowoczesna i PSL wykluczają udział w całej procedurze. Szefowa klubu Nowoczesna Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśla, że nie można dokładać ręki do kolejnego łamania konstytucji i obsadzania KRS politycznymi nominatami. To jest po prostu hucpa i nikt, kto jest przyzwoity, nie może brać udziału w takiej procedurze - uważa Gasiuk-Pihowicz.

Tym bardziej, że jak mówi Gasiuk-Pihowicz, marszałek kolejny raz łamie ustawę i bezprawnie skraca procedurę. Wyznaczył klubom czas do godz. 9, gdy ustawa mówi, że to 7 dni od upublicznienia listy kandydatów - i ten czas powinien upłynąć o północy.

Nowelizacja o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.

W ubiegłym tygodniu CIS podało pełną listę 18 kandydatów do KRS. Są to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna, Mariusz Witkowski oraz Mariusz Lewiński.

(mpw)