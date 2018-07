"Szanujemy to, że Donald Tusk jest zajęty. Liczymy, że on uszanuje nasz czas i jeszcze w wakacje wybierze jeden z terminów" - mówi przewodnicząca komisji ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann. Zaproponowała trzy terminy przesłuchania przewodniczącego RE - pierwszy to 25 września, a dwa kolejne w październiku.

