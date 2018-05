B. funkcjonariuszka wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KWP w Gdańsku oraz b. urzędniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego usłyszały zarzuty popełnienia tzw. przestępstw urzędniczych w związku z działaniami dot. spółki Amber Gold - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Zarzuty ogłoszono w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi byłej funkcjonariuszce Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - Annie F.-N. oraz byłej urzędniczce Urzędu Lotnictwa Cywilnego Katarzynie M.-W. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, b. funkcjonariuszce gdańskiej KWP zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Polegało ono "na zaniechaniu podjęcia czynności zmierzających m.in. do ustalenia rzeczywistego przedmiotu działalności spółki Amber Gold, rodzaju oferowanych przez spółkę produktów finansowych i zasad osiągania zysku, jak również sposobu dysponowania przez spółkę powierzonymi jej przez klientów środkami".



Z kolei b. urzędniczce ULC zarzucono, że w dniu 19 grudnia 2011 roku nie dopełniła ciążących na niej obowiązków wynikających z unijnych przepisów regulujących wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej. "W ten sposób, że rozpoznając wniosek spółki Yes Airways (późniejszej OLT Express Regional) o rozszerzenie działalności na regularny przewóz lotniczy, wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo iż spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wpłat przekazywanych przez jej udziałowca tj. Amber Gold sp. z o.o." - wskazali śledczy.



Przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień.



To pierwsze podejrzane osoby w prowadzonym śledztwie dot. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w okresie od lipca 2009 roku do sierpnia 2012 roku przez funkcjonariuszy publicznych.

(mpw)