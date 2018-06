Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera w zaskakujących słowach skrytykował krakowskich sędziów, którzy poparli apel, by Komisja Europejska skierowała ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "Mnie nauczono, że pewnych rzeczy nie wynoszę z domu, nie szkaluję swojego kraju" – powiedział.

Sędzia, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera / Leszek Szymański / PAP

Słowa rzecznika KRS Macieja Mitery mogą budzić kontrowersje, bo przecież reprezentuje on konstytucyjny organ, stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. On jednak w swojej argumentacji odwołuje się przede wszystkim do znanego przekazu polityków PiS o "szkalowaniu własnego kraju" i ludowego porzekadła, "o nie wynoszeniu pewnych spraw na zewnątrz".

Uważam, że sędziowie powinni się wstrzymać - powtarzał Maciej Mitera i podkreślał, że w Polsce tylko Trybunał Konstytucyjny może decydować o konstytucyjności ustaw - i wszyscy sędziowie powinni o tym wiedzieć.

Rzecznik KRS mówił też, że konsekwencją takiego apelu do Komisji Europejskiej jest budowanie wypaczonego obrazu polskiego systemu prawnego w oczach europejskich stowarzyszeń sędziowskich.

Jednym z nich jest Europejska Sieć Rad Sądownictwa, której przedstawiciele przyjadą pojutrze do Polski, bo są zaniepokojeni wymianą KRS.

W przyjętych na zakończenie poniedziałkowych obrad uchwałach Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyraziło poparcie dla apelu wzywającego Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mowa tam też jest o poparciu m.in. wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, wyrażone przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z 24 maja, wraz z wezwaniem jej do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża także zdecydowany sprzeciw wobec insynuacji zawartej w wywiadzie premiera Mateusza Morawieckiego z 13 czerwca dla "Gazety Polskiej", jakoby wśród sędziów sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza.

(j.)