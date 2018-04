Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w rozmowie z Polską Agencją Prasową odniósł się do propozycji jakie rząd wystosował do protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński / Paweł Supernak / PAP

Projekt mający gwarantować ok. 520 zł oszczędności miesięcznie, poprzez zniesienie limitów wydatków na rehabilitację i wyroby medyczne, to znaczące i konkretne wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - ocenił w rozmowie z PAP Kwieciński.

Pan premier Morawiecki zlecił przygotowanie projektu ustawy gwarantującej pomoc osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich rodzinom, obejmującego wsparcie na rehabilitację, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i zakup różnego rodzaju środków jak cewniki, pieluchomajtki, protezy, soczewki, kołnierze, gorsety czy specjalne wózki. W sumie jest około 100 artykułów, które są na co dzień potrzebne osobom niepełnosprawnym. Ma to swój wymiar finansowy, bo dzięki rządowej pomocy w budżetach domowych rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi zostanie 520 zł miesięcznie. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na inne wydatki. Będzie to dla tych rodzin znaczące, bardzo konkretne wsparcie - powiedział PAP Kwieciński.



Nasze państwo jest w stanie poradzić sobie z takimi wyzwaniami, gdyż mamy silny wzrost gospodarczy będący rezultatem realizacji strategii rządu. Jej efektem są również znacznie większe dochody budżetowe, wynikające między innymi z łatania dziury w VAT i PIT - dodał.



Według Kwiecińskiego, przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ma gwarantować przede wszystkim to, "żeby owoce wzrostu gospodarczego pracowały dla Polaków, dla przeciętnego Kowalskiego". "Chodzi również o to, żeby zapewnić zrównoważony rozwój całego kraju, w sensie gospodarczym i społecznym. Żeby różne grupy społeczne, w tym osoby niepełnosprawne, korzystały z rozwoju gospodarczego" - powiedział szef resortu inwestycji i rozwoju.



Minister podkreślił, że jednym z efektów realizacji strategii rządu jest program "Dostępność plus". Program ten będzie pozwalał na zmobilizowanie inwestycji w wysokości ponad 23 mld zł, m.in. po to, żeby dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zapewnić im dostęp do publicznych usług - stwierdził Kwieciński.



(nm)