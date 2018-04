W Sejmie trwa 11. dzień protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ciągu dnia na ulicę Wiejską przychodziły osoby, które - jak same mówiły - z potrzeby serca przynosiły protestującym jedzenie, soki, słodycze czy środki czystości. Opiekunowie osób niepełnosprawnych są rozczarowani wypowiedziami arcybiskupa Henryka Hosera, które padły dziś w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Ja uważam, że powinny mimo wszystko zniuansować swoje oczekiwania, tak jak to jest proponowane, dlatego że każda decyzja musi być umocowana jakąś ustawą, jakimś prawem, i to wymaga czasu. A one chcę natychmiast żywej gotówki i zobaczymy, do czego to prowadzi. Oczywiście, tam jest też zaplecze polityczne, w tym sporze, jak i w sporze rezydentów - powiedział abp Hoser w programie Gość Krzysztofa Ziemca. To właśnie te słowa najbardziej rozczarowały protestujących.

Liczyliśmy na zrozumienie - odpowiada Iwona Hartwich. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie zgadzają się także z zarzutem arcybiskupa o zapleczu politycznym ich działań. Tłumaczą, ze posłowie opozycji, którzy pojawiają się w Sejmie, zabierają ich rzeczy do prania i przynoszą niezbędne produkty - podobnie jak politycy PiS w czasie protestu sprzed 4 lat

Jako osoba wierząca pytam się w takim razie: Chciałoby się znaleźć gdzieś to miłosierdzie Boże i ten szacunek dla osób niepełnosprawnych, i jakąś wrażliwość - podkreśla Iwona Hartwich.

Protestujący zaznaczają, że nie reprezentują żadnej partii politycznej i przypominają, że walczą tylko o godne życie dla swoich dzieci.

Dziś przed budynkiem parlamentu były również osoby, które wspierają walkę o pół tysiąca złotych dodatku dla niepełnosprawnych.

Mam niepełnosprawnego syna, solidaryzuję się z ludźmi niepełnosprawnymi - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM pan Jarosław.

Przed Sejmem - kolejny dzień swoje wsparcie manifestowała również Agnieszka Hamer - paraolimpijka - kilkukrotna medalistka mistrzostw świata w pływaniu.

Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych domaga się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia.



