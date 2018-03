Naukowcy z Kolumbii i Kanady proponują, by w przyszłości wszystkie lody były... bananowe. Ale uspokajają miłośników czekoladowych, czy waniliowych przysmaków, że nie chodzi o bananowy smak, a bananowy wkład, wpływający na konsystencję lodów, ich trwałość i kaloryczność. Badacze Universidad Pontificia Bolivariana i University of Guelph sugerują, by do lodów dodawać pochodzące z łodyg bananowca nanowłókna celulozy, które - jak potwierdzili - sprawiają, że lody są bardziej odporne na temperaturę, wolniej się topią, a równocześnie zachowują milszą dla podniebienia strukturę nawet przy zmniejszonej ilości tłuszczu. Swoje wnioski prezentują podczas konferencji American Chemical Society w Nowym Orleanie.

