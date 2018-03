Tylko czterech na dziesięciu Polaków jest szczęśliwych w pracy. To wniosek z najnowszego raportu Ernst and young (EY) na podstawie badania PracujeBoLubie.pl i Sedlak&Sedlak. Najczęściej narzekamy na wysokość wynagrodzenia i brak rozwoju zawodowego. "W Stanach Zjednoczonych koszty związane z brakiem satysfakcji z pracy oszacowano na ponad 500 miliardów dolarów rocznie" - czytamy w raporcie. Jego autorzy przekonują, że szczęśliwi pracownicy są o 43 proc. bardziej produktywni i o 86 proc. bardziej kreatywni. "Praca, która daje nam szczęście może nam wydłużyć życie nawet o ponad dwa lata" - przekonuje psycholog, doktor Barbara Zych, jedna z autorek raportu.

Tylko czterech na dziesięciu Polaków jest szczęśliwych w pracy - wynika z badań / J.M. Guyon - Copyright 2012 / PAP/CTK

Problem zaczyna się od tego, że wybieramy pracę w sposób nie do końca prowadzący do szczęścia. Bazujemy na tym, co potrafimy albo co się trafi, potem spędzamy kilka lat w jednej pracy, którą zmieniamy i po kilkunastu lat odkrywamy, że to może jednak nie było nasze powołanie - komentuje psycholog Barbara Zych. Warto zastanawiać się nad tym, co nam daje radość i sprawić, że odpowiedź na to pytanie będzie punktem wyjścia - dodaje.

Warto zacząć dostrzegać pozytywne aspekty swojej pracy. Patrzeć na siebie, swoich kolegów, to, co robimy widząc fajne elementy w codzienności, która bywa szara, ale znajdą się w niej mocne aspekty, które dadzą nam radość. Polska jest na szarym końcu jeśli chodzi o szczęśliwość w pracy. U nas, z różnych powodów, ten wskaźnik jest niski - komentuje psycholog.



Nasze badania pokazują, że szczęście w pracy nie zależy ani od branży, ani od stanowiska, ani od wynagrodzenia. Pracownicy na podstawowych stanowiskach są czasami bardziej szczęśliwi niż ich szefowie. Najważniejsze to widzieć sens swojej pracy. Na przykład: bo widzę klientów, bo obsługuję ich, bo sprawiam, że uśmiechają się. Osoby, które patrzą w ten sposób na swoją pracę, będą szczęśliwsze - podkreśla specjalista.