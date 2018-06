We wtorek 19 czerwca ruszą zdjęcia do filmu "Kurier" - sensacyjnego kina historycznego, które inspirowane jest misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego. "Pierwszy klaps padnie w Warszawie" – potwierdza w rozmowie z RMF FM Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest współproducentem filmu. "Celem naszym jest opowiedzenie sensacyjnej, ale prawdziwej historii, której scenarzyści Jamesa Bonda pewnie by nie wymyślili, opowiedzenie jej przy tym w maksymalnie nowoczesny sposób, korzystając z osiągnięć nowej stylistyki filmów przygodowo-sensacyjnych" - mówi RMF FM Władysław Pasikowski – autor scenariusza i reżyser "Kuriera". Premiera filmu w 2019 roku.

