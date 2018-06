Podczas poniedziałkowej aukcji w paryskim domu Artcurial sprzedano za ponad 7 mln euro obraz Vincenta van Gogha pt. "Kobiety naprawiające sieci na wydmach". Artysta namalował go w 1882 r. w Scheveningen koło Hagi.

Namalowany we wczesnym okresie pejzaż Vincenta Van Gogha został sprzedany w domu aukcyjnym Artcurial za 7 mln 70 tys. euro. Jest to pierwszy - od ponad 20 lat - obraz tego artysty sprzedany we Francji. Jego wstępna wycena wynosiła 3-5 mln euro.

Jak poinformował przedstawiciel domu aukcyjnego Artcurial Bruno Jaubert, obraz van Gogha zakupił nabywca z Ameryki Północnej.

"Coraz mniej obrazów van Gogha"

Według domu aukcyjnego Artcurial, co roku na rynku międzynarodowym pojawiają się zaledwie dwa lub trzy obrazy holenderskiego impresjonisty. Na rynku sztuki pojawia się coraz mniej obrazów van Gogha - ocenił Jaubert.

Jak podał Reuters, "ogłoszenie o sprzedaży obrazu należącego do europejskiego kolekcjonera i przez ostatnie lata przechowywanego w Muzeum van Gogha w Amsterdamie wzbudziło prawdziwe zainteresowanie wśród kolekcjonerów".

W jakim okresie życia van Gogha powstał obraz?

Obraz został namalowany przez van Gogha w okresie, gdy - zdaniem przedstawiciela domu aukcyjnego Artcurial - "w Scheveningen koło Hagi doskonalił umiejętności malowania farbami olejnymi, tworząc obrazy przedstawiające prostych Holendrów przy pracy".

W maju 1990 r. podczas aukcji w Nowym Jorku zorganizowanej przez dom aukcyjny Christie's za rekordową kwotę 82,5 mln dolarów sprzedano obraz van Gogha "Portret doktora Gacheta" z 1890 r.