"Portret dobrze ubranego młodzieńca o rudych włosach" został zaprezentowany w muzeum Hermitage Amsterdam. Jest to pierwszy odkryty obraz Rembrandta od 1974 r. "Portret młodego dżentelmena" będzie można oglądać w amsterdamskim muzeum przez miesiąc.

/ KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

"Holenderski handlarz dzieł sztuki Jan Six dokonał odkrycia życia w jednym z domów aukcyjnych w 2016 roku" - napisał Reuters, podkreślając, że "dostrzegł rękę Rembrandta w nieznanym obrazie, który pozostawał niezauważony przez cztery wieki".

Z pomocą anonimowego inwestora Six kupił namalowany ok. 1634 r. "Portret młodego dżentelmena" po okazyjnej cenie 185 tys. dol. podczas aukcji Christie's w Londynie.

Odnalezienie obrazu Rembrandta jest niesamowitym uczuciem - powiedział Six agencji Reutera.

/ KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Holender ma szczególny stosunek do Rembrandta, bowiem - jak podaje Reuters - "dorastał w domu wypełnionym klasycznymi holenderskimi dziełami sztuki, m.in. portretem, na którym Rembrandt namalował jednego z jego przodków, byłego burmistrza Amsterdamu, który nazywał się także Jan Six".

Jak informuje Reuters, "dzięki znajomości dzieł artysty i sztuki tego okresu, Six zauważył szczególny rodzaj kołnierza (...), który był w modzie tylko przez krótki czas ok. 1633 r.". Był on namalowany na płótnie w stylu, który praktykował ówcześnie tylko Rembrandt.

Następnie znawca prac holenderskich i flamandzkich starych mistrzów spędził 18 miesięcy na badaniach, które miały potwierdzić autorstwo Rembrandta. Weryfikacji autorstwa dokonał przy użyciu technik rentgenowskich i analizy próbek farb.

/ KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Autorstwo zakupionego przez 39-letniego Sixa płótna potwierdziło również ponad tuzin ekspertów w dziedzinie prac Rembrandta, w tym np. były kierownik "The Rembrandt Research Project", który spędził ponad rok weryfikując autorstwo "Portretu młodego dżentelmena".

Dotąd o istnieniu tego obrazu nie wiedziano, ponieważ nie było o nim żadnej wzmianki w literaturze przedmiotowej i w źródłach z epoki Rembrandta.

Jan Six utrzymuje, że "dokładnie wiedział, co zobaczył podczas aukcji Christie's". Ujrzałem tak wiele szczegółów wskazujących w kierunku Rembrandta, że byłem całkowicie przekonany - powiedział.

Uważa się, że nowo odkryty obraz Rembrandta, który ma mniej niż jeden metr wysokości, został najprawdopodobniej namalowany, gdy artysta miał 28 lat. Eksperci twierdzą, że "prawie na pewno wycięto go z większego obrazu, który prawdopodobnie przedstawiał żonę młodego człowieka".

Six zapowiedział, że obecnie "będzie próbował znaleźć nabywcę na swoje odkrycie", ale odmówił spekulacji na temat wartości obrazu.

