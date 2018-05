W pierwszy wieczór "aukcji stulecia" w nowojorskim domu Christie's sprzedano dzieła sztuki za 646 milionów dolarów. Jak podała AP, na aukcji licytowano obrazy Pabla Picassa, Claude'a Moneta i Georgii O'Keeffe z kolekcji utworzonej przez miliardera Davida Rockefellera.

"Lilie Wodne" Claude'a Moneta. Jeden z obrazów wystawionych na sprzedaż w domu aukcyjnym Christie's. / Tolga Akmen / PAP/EPA

Jak poinformowała agencja Associated Press, najważniejszym wydarzeniem aukcji we wtorek wieczorem w nowojorskim domu Christie's była licytacja obrazu Pabla Picassa "Młoda dziewczyna z koszem kwiatów" z 1905 r. Obraz z okresu różowego artysty, którego wartość szacunkowa wynosiła 100 mln dol., sprzedano za 115 mln dol. Jest to druga, najwyższa cena w historii zaoferowana za obraz artysty.

Obrazy Claude'a Moneta i Henri Matisse'a również osiągnęły nowe, rekordowe ceny. Obraz Moneta "Nympheas en fleur", ukończony w latach 1914-17, sprzedano za rekordową kwotę 84,6 milionów dolarów, a "Odaliska z magnoliami" Matisse'a z 1923 r. zakupiono za 80,7 milionów dolarów.

Wpływy będą rozdzielone pomiędzy ważne instytucje

Przedstawiciele domu aukcyjnego Christie's poinformowali, że wpływy ze sprzedaży kolekcji zmarłych Davida i Peggy Rockefellerów "zostaną rozdzielone pomiędzy instytucje, które wspierali za życia".

David Rockefeller był ostatnim żyjącym wnukiem założyciela Standard Oil, Johna D. Rockefellera. Zmarł w marcu 2017 r. w wieku 101 lat. On i Peggy byli małżeństwem przez ponad 50 lat (Peggy zmarła w 1996 r.).

Za życia małżeństwo zgromadziło ogromną kolekcję dzieł sztuki, mebli, ceramiki, rzeźb i dzieł dekoracyjnych. W skład kolekcji wchodzą także artefakty, które zostały zakupione i przekazane przez poprzednie generacje Rockefellerów.

We wtorek wieczorem na licytację wystawiono dzieła sztuki z XIX i XX w., w tym m.in. obrazy Paula Gauguina i Georgesa Seurata.

Jak podała AP, dzieła artystów amerykańskich zostaną wystawione na licytację w środę wieczorem. Na aukcji można będzie kupić m.in. obrazy Willema de Kooninga, Edwarda Hoppera i Johna Singera Sargenta.