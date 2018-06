Nowa powieść Stephena Kinga. Nagrodzona w Cannes za reżyserię "Zimna wojna" w kinach. I koncert Lennego Kravitza w Krakowie - tak zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

Nowy Stephen King



Okładka książki /Prószyński i Spółka /Materiały prasowe

We wtorek 5 czerwca do polskich księgarń trafi "Outsider" Stephena Kinga. Jak czytamy na stronie wydawnictwa "Prószyński i s-ka": W parku miejskim znalezione zostaje zmasakrowane ciało jedenastoletniego chłopca. Naoczni świadkowie i odciski palców nie pozostawiają wątpliwości: sprawcą zbrodni jest jeden z najbardziej lubianych obywateli Flint City. To Terry Maitland, trener drużyn młodzieżowych, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec dwóch córek. Detektyw Ralph Anderson, którego syna Maitland kiedyś trenował, nakazuje przeprowadzić natychmiastowe aresztowanie w świetle jupiterów. Maitland ma wprawdzie alibi, ale Anderson i prokurator okręgowy wkrótce zdobywają kolejny niezbity dowód: ślady DNA. Sprawa wydaje się oczywista. Terry Maitland na pozór jest miłym człowiekiem, ale czy ma drugie oblicze? Odpowiedź szokuje - tak jak szokować potrafi tylko Stephen King. Pisarz jest autorem ponad pięćdziesięciu światowych bestsellerów.





"Zimna wojna" w kinach

Tomasz Kot na planie "Zimnej wojny" / Łukasz Bąk/Kino Świat / Materiały prasowe

"Zimna wojna", nowe dzieło Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara za film "Ida", w piątek 8 czerwca trafi do polskich kin. Światowa premiera odbyła się w trakcie 71. Festiwalu Filmowego w Cannes. Pawlikowski dostał tam nagrodę za najlepszą reżyserię.

Borys Szyc o "Zimnej wojnie" Pawlikowskiego Agencja TVN/-x-news





"Zimna wojna" to czarno-biały film ze zdjęciami Łukasza Żala, a opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. W ich role wcielają się Tomasz Kot (pianista Wiktor) i Joanna Kulig (piosenkarka Zula), którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc.

Wideo youtube

Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku. Osobnym bohaterem jest muzyka - ludowa i jazzowa.

Lenny Kravitz w Krakowie

Lenny Kravitz ma Kraków na swojej wakacyjnej, europejskiej trasie koncertowej. W piątek 8 czerwca wystąpi w TAURON Arenie. Artysta uważany jest za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów. W trakcie swojej ponad 20-letniej kariery wielokrotnie udowodnił, że wykracza poza gatunek muzyczny pokazując niezwykły styl i klasę. W jego muzyce słychać soulowe, rockowe i funkowe wpływy lat 60. i 70.

Lenny Kravitz to pisarz, producent muzyczny i multiinstrumentalista,. Zdobył w swojej karierze cztery Grammy, wydał dziesięć albumów studyjnych, które sprzedały się w nakładzie ponad 38 milionów egzemplarzy na całym świecie. Świetnie radzi sobie też na dużym ekranie, zagrał m.in rolę Cinny'ego w filmie "Igrzyska śmierci" i "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia". Można bo było również zobaczyć w filmach "Hej, Skarbie" czy "Kamerdyner".