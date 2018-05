Film "Zimna wojna" do ostatnich chwil walczył o Złotą Palmę. dziękuję całemu polskiemu zespołowi obecnemu w Cannes za godne reprezentowanie polskiej kinematografii - oświadczył wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

W sobotę podczas uroczystości rozdania nagród 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię za dramat "Zimna wojna". Jego najnowszy obraz znalazł się również w konkursie głównym i walczył o najważniejszą nagrodę festiwalu - Złotą Palmę.