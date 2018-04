Zaskakująca i świeża – tak kontrowersyjną „Śmierć Stalina” oceniali krytycy. Film, który został zakazany na terenie całej Rosji przez Ministerstwo Kultury, już 27 kwietnia otworzy 11. edycję krakowskiego festiwalu Netia Off Camera.

Kadr z filmu "Śmierć Stalina" / Kino Świat / materiały promocyjne

W rolach głównych publiczność zobaczy między innymi: laureatów Złotych Globów - Steva Buscemiego i Jeffreya Tambora, członka legendarnej ekipy Monty Pythona - Michaela Palina, dziewczynę Bonda - Olgę Kurylenko oraz wielokrotnie nagradzanych Jasona Isaacsa i Paddego Considine’a. Szaleństwo totalitaryzmu zostanie obnażone w pełnej krasie.

Tradycyjnie podczas gali otwarcia nie zabraknie akcentów muzycznych. W kinie Kijów. Centrum pojawi się Reni Jusis , która zachwyca nowym stylem i podejściem do muzyki. Charakterystyczny wokal ubrany w intrygujące i ciekawe brzmienie sprowadza jej występy do fantastycznej muzycznej przygody, którą przez kolejne wieczory kontynuować będą uczestnicy OFF SCENY - projektu muzycznego towarzyszącego tegorocznej edycji Festiwalu.

Więcej informacji o programie festiwalu można znaleźć na www.offcamera.pl.