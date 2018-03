Bohater – lubisz to? Opowiedz nam o swoich bohaterach – to hasło konkursu filmowego #63PL organizowanego po raz trzeci przez Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundację Off Camera oraz współorganizowany przez Onet.pl. W tym roku ambasadorami akcji zostali Maciej Zakościelny i Karolina Staniec. Konkurs rusza 23 marca i potrwa do 20 kwietnia.

Jednym z ambasadorów akcji jest aktor Maciej Zakościelny /Netia Off Camera /

