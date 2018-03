10 filmowców z całego świata będzie walczyć o 100 tys. dolarów podczas 11. edycji festiwalu Netia Off Camera. Do Konkursu Głównego „Wytyczanie drogi” zapraszane są debiuty lub drugie produkcje w dorobku danego twórcy. Prace reżyserek i reżyserów oceni międzynarodowe jury złożone z uznanych filmowych osobowości.

Wigilia Bożego Narodzenia. W centrum wiejski dom we wschodniej Polsce, w którym nieoczekiwanie pojawia się Adam, młody emigrant zarobkowy. Nikt z licznej rodziny nie spodziewa się, jaki jest prawdziwy powód jego nagłego powrotu do Polski. Czy wizyta zmieni życie całej rodziny? Na to pytanie w debiutanckiej "Cichej nocy" próbuje odpowiedzieć Piotr Domalewski. Przejmujący stereotypy wokół reprezentacji polskiej codzienności film nagrodzono Złotymi Lwami podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W filmie “Love After Love" Russella Harbaugha pobrzmiewają echa twórczości Johna Cassavetesa, ikony amerykańskiego kina niezależnego. Punktem wyjścia nie jest jednak życie, a śmierć. Dosięgła ona męża Suzanne (Andie MacDowell) oraz ojca dwóch dorosłych synów - Nicholasa i Chrisa. Żałoba po stracie kogoś bliskiego przechodzi w pewnym momencie w próbę ułożenia sobie życia na nowo. Stajemy się świadkami nieudanych związków, bolesnych rozstań, niespełnionych zawodowych ambicji, zupełnie jakbyśmy zasiadali z bohaterami przy jednym stole.

"Montana" jest kolejnym dowodem na to, że Izrael to obecnie jedno z najciekawszych miejsce na filmowej mapie Europy. Debiutantka Limor Shmila stworzyła intensywny, emocjonalny, ale i intymny portret kobiet, które nie godzą się na to, by być dłużej ofiarami. Jej bohaterki nie są bierne, a zamiast tego biorą sprawy w swoje ręce. Pięknie sfotografowany film to opowieść o miłości, ale i związanych z nią trudnych moralnych wyborach.

Imponujące, majestatyczne krajobrazy peruwiańskiej wioski kontrastują w "Retablo" z emocjami, jakie kotłują się w głowie młodego bohatera. Peruwiański reżyser Alvaro Delgado Aparicio w swoim przenikliwym, nagrodzonym na ostatnim Berlinale, debiucie udowadnia, że milczenie może czasem być dużo bardziej wymowne niż słowa.

"Revenge" to pełnometrażowy debiut Coralie Fargeat. Reżyserka wbija widzów w kinowe fotele, a doskonałe, pustynne zdjęcia autorstwa Robrechta Heyvaerta przywodzą na myśl stylistykę najnowszej części przygód Mad Maxa i Furiosy. Film ostro rozprawia się z toksycznymi męskimi postawami i nie mniej zgubnymi normami patriarchalnego systemu, jej bohaterka bierze sprawy w swoje ręce i z bezbronnej ofiary na naszych oczach przemienia się w brutalną, żądną zadośćuczynienia za krzywdy "boginię wendety".

Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA, odbywającego się od 27 kwietnia do 6 maja 2018 roku. Więcej informacji o karnetach i biletach można znaleźć na www.offcamera.pl.