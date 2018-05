11. FMF w Krakowie czas zacząć! We wtorek rusza jeden z najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie, organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic. Specjalnymi gośćmi imprezy będą Agnieszka Holland, Krzysztof Penderecki, Elliot Goldenthal i Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

Kompozycje Krzysztofa Pendereckiego, Elliota Goldenthala, Michaela Nymana, Jeffa Beala, Clinta Mansella, Antoniego Komasy-Łazarkiewicza, Radzimira Dębskiego i Sandro di Stefano, symultaniczne pokazy filmów Casino Royale i Pięknej i Bestii z muzyką na żywo, koncert klubowy z piosenkami z filmów Pedra Almodóvara i wariacjami funkowo-folkowymi z Islandii, Video Game Music Gala z największymi tytułami, takimi jak Assassin's Creed czy Silent Hill - to tylko część atrakcji, które organizatorzy przygotowali na 11. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.



11. edycję FMF zainguruje koncert z muzyką Pendereckiego

Krzysztof Penderecki przyjął zaproszenie na jedenastą edycję Festiwalu Muzyki Filmowej, którą 29 maja 2018 roku zainauguruje koncert z jego muzyką. W sali koncertowej NOSPR w Katowicach zabrzmią takie arcydzieła, jak Tren - Ofiarom Hiroszimy, Polymorphia, fragment Symfonii nr 2 "Wigilijnej" oraz Passacaglia z Symfonii nr 3. W programie znajdzie się także orkiestrowa aranżacja Kwartetu smyczkowego nr 3, dzieła autonomicznego, ale jednocześnie silnie powiązanego z jego wątkiem filmowym. Jest on bowiem skonstruowany jako łańcuch wariacji na temat Out of the Ruins, hipnotyzującego i przepięknego soundtracku Nymana do dokumentu BBC o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Armenii w 1988 roku. Wieczór dopełni Koncert na trąbkę i orkiestrę smyczkową autorstwa amerykańskiego zdobywcy Oscara i pierwszego laureata Nagrody Kilara, Elliota Goldenthala.

Koncert Penderecki2Cinema zostanie powtórzony dzień później w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Koncert jest częścią krakowskich obchodów jubileuszu 85. urodzin K. Pendereckiego organizowanych przez Miasto Kraków.

Kolejna odsłona cyklu Scoring4Polish Directors poświęcona twórczości Agnieszki Holland

Polska twórczość muzyczno-filmowa będzie także głównym punktem programu kolejnej odsłony cyklu Scoring4Polish Directors, tym razem poświęconej twórczości Agnieszki Holland oraz nowym zjawiskom muzycznym w polskiej kinematografii ostatnich lat. 31 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków zabrzmią między innymi suity z filmów "Pokot" oraz "W ciemności", skomponowane przez Antoniego Komasę-Łazarkiewicza - stale współpracującego z Holland przedstawiciela młodego pokolenia polskich kompozytorów filmowych.



W repertuarze koncertu Scoring4Polish Directors znajdą się także tematy Radzimira Dębskiego (Atak paniki, Sztuka kochania), Clinta Mansella (Twój Vincent) i Sandro di Stefano (Człowiek z magicznym pudełkiem). W prezencie dla bohaterki wieczoru zabrzmi muzyka Jeffa Beala z serialu House of Cards. Orkiestrę Kameralną AUKSO poprowadzi Marek Moś; gościem honorowym gali będzie Agnieszka Holland.

Co jeszcze w programie?

W piątkowe popołudnie - 1 czerwca, w Dzień Dziecka, organizatorzy przygotowali specjalny koncert dedykowany rodzinom - po raz pierwszy w tej części Europy film "Piękna i Bestia" (2017) będzie można obejrzeć z magiczną muzyką Alana Menkena wykonaną na żywo przez solistów, Chór Polskiego Radia i Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej. Jeszcze raz wspólnie z bohaterami wykreowanymi przez plejadę znakomitych aktorów z Emmą Watson (Bella) i Danem Stevensem (Bestia/Książę) na czele, przeżyjemy tę niezwykłą historię. Po raz pierwszy na świecie wersja koncertowa zostanie zaprezentowana z solistami wykonującymi partie wokalne na żywo.



Zaraz po seansie, u progu weekendowej nocy, zmiana nastroju - blok koncertów klubowych z cyklu Dance2Cinema. Pierwszą część wieczoru, w ramach współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Filmowej FIMUCITÉ na Teneryfie, wypełnią piosenki z filmów Pedra Almodóvara. Usłyszymy między innymi tematy z Wysokich obcasów, Volver, Prawa pożądania, Kiki, Kobiety na skraju załamania nerwowego, Czym sobie na to wszystko zasłużyłam? i Zwiąż mnie. W drugiej części koncertu zaproponujemy projekt islandzkiego kompozytora Atliego Örvarssona, będący fuzją irlandzkiej i islandzkiej muzyki folkowej. Zespół powstał na potrzeby nagrania ścieżki dźwiękowej do filmu Dziewiąty Legion (2011) i od tamtej pory koncertował w różnych miejscach świata - od Los Angeles, poprzez Cork i Madryt aż po Akureyri na Islandii. Sam Atli określa gatunek muzyki, który uprawiają, mianem "cinematic electronica". Kompozytor przygotuje wraz z zespołem specjalny funkowy repertuar z tradycyjnym sznytem irlandzko-islandzkim, dzięki któremu przekonamy się, że do muzyki filmowej można się znakomicie bawić.

Weekend rozpocznie się kameralnie, popołudniowym koncertem z cyklu Cinematic Piano. Wystąpi duet fortepianowy Hauschka & Dustin O’Halloran, autorzy ścieżki dźwiękowej do filmu Lion. Droga do domu (2016) Gartha Davisa. Projekt koncertu z tą muzyką zawiązał się w niezwykłych okolicznościach. Na prywatnym przyjęciu przed ceremonią rozdania Oskarów, Volker i Dustin zasiedli do dwóch fortepianów, które znajdowały się w domu producenta i pokusili się o improwizacje na temat motywu przewodniego, który stworzyli do filmu Lion. Zrodził się z tego projekt, który artyści zgodzili się zaprezentować publiczności FMF w sobotę, 2 czerwca.

Kulminacją wieczoru będzie spektakularna Video Game Music Gala w TAURON Arenie Kraków. "Eksplorujemy niszę, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszej publiczności. To będzie pierwsza taka gala w historii festiwalu, z wielkimi nazwiskami i topowymi tytułami gier" - zapowiada Robert Piaskowski. W repertuarze znajdą się zatem takie przeboje, jak Assassin’s Creed, Batman: Arkham Origins czy Silent Hill. Zaprezentujemy tematy z gry Medal of Honor, od której zaczęła się kompozytorska kariera Michaela Giacchino, a jeden z gości specjalnych festiwalu, Elliot Goldenthal przywiezie przygotowany specjalnie dla festiwalu utwór zainspirowany jego muzyką z filmu Final Fantasy. Swoją obecność na gali zapowiedzieli także inni kompozytorzy, w tym Jesper Kyd, Austin Wintory, Richard Jacques i Christopher Drake. Tematy z najsłynniejszych gier wideo usłyszymy w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Chóru Pro Musica Mundi. Całość poprowadzi szwajcarski dyrygent Ludwig Wicki, współpracujący z FMF od początku jego istnienia.

W niedzielne południe, zgodnie z festiwalową tradycją, zagra FMF Youth Orchestra pod batutą Moniki Bachowskiej - zespół złożony z utalentowanych uczniów krakowskich szkół muzycznych, powołany do życia przez organizatorów festiwalu. Tym razem bohaterami koncertu dla najmłodszych będą potwory i monstra - w Centrum Kongresowym ICE Kraków zabrzmią między innymi tematy Maxa Steinera, Johna Barry’ego i Jamesa Newtona Howarda z trzech wersji King Konga, fragmenty ścieżek dźwiękowych Bernharda Kauna i Patricka Doyle’a z dwóch odsłon opowieści o Frankensteinie oraz muzyka Jerry’ego Goldsmmitha, Jamesa Hornera i Elliota Goldenthala z trzech części Obcego. Będą też Szczęki i Park Jurajski Johna Williamsa, Gremliny i Mumia Jerry’ego Goldsmitha.

Na finał tegorocznego festiwalu organizatorzy przygotowali gratkę dla wszystkich miłośników klasycznej muzyki filmowej oraz Jamesa Bonda- film Casino Royale, który zostanie zaprezentowany z niezwykłą muzyką Davida Arnolda wykonaną na żywo przez orkiestrę Sinfonietta Cracovia, pod dyrekcją brytyjskiego dyrygenta i kompozytora Gavina Greenawaya.

Podczas jedenastej edycji festiwalu wręczone zostaną także nagrody: statuetkę FMF Young Talent Award, tytuł Ambasadora FMF oraz Nagrodę im. Wojciecha Kilara, przyznawaną każdego roku twórcom, którzy - jak niegdyś jej patron - poruszają się w interdyscyplinarnym świecie kina i telewizji stojąc jednocześnie na straży etosu i tradycji sztuki kompozytorskiej. Program festiwalu dopełnią warsztaty dla dzieci, seminaria kompozytorskie, panele dyskusyjne oraz spotkania z mistrzami muzyki i filmu zorganizowane w ramach corocznego Forum Audiowizualnego FMF.

Coroczna obecność najwybitniejszych twórców i kompozytorów

O niepowtarzalności Festiwalu Muzyki Filmowej decyduje unikalne łączenie najwyższej jakości interpretacji muzyki filmowej wykonywanej przez czołowych muzyków i orkiestry w połączeniu z wysokiej jakości obrazem filmowym. Monumentalne widowiska muzyczno - filmowe wyróżniają się śmiałością produkcyjną, innowacyjnością w sferze technologii dźwięku i obrazu, ale również rozmachem wykonawczym i wysokim poziomem artystycznym prezentowanych dzieł. Festiwal wyróżnia również coroczna obecność najwybitniejszych twórców i kompozytorów. Wydarzenia te nie mają sobie równych w Europie, również ze względu na różnorodną i liczną publiczność.



W przeszłości na festiwalu gościli m.in. zdobywcy Oscara: Elliot Goldenthal, Tan Dun, Howard Shore, Jan AP Kaczmarek, wybitni kompozytorzy Joe Hisaishi, Shigeru Umebayashi, Don Davis, Alberto Iglesias, Trevor Morris, Michał Lorenc, Wojciech Kilar, Reinhold Heil, Jonny Klimek, Abel Korzeniowski, Eric Serra, reżyserzy: Tom Tykwer, Julie Taymor, Tomas Alfredson. Festiwal słynie przede wszystkim z produkcji symultanicznych tzw. film live in concert prezentujących wielkie produkcje filmowe z muzyką wykonywaną na żywo przez wielkie składy orkiestrowe, a także z ekskluzywnych gali muzyki filmowej gromadzących największe osobowości świata wielkiego ekranu.



