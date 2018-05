W najbliższym tygodniu zacznie się święto miłośników filmu i muzyki. 29 maja ruszy Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. A w Poznaniu coś dla teatromanów, 28 maja zacznie się festiwal Bliscy Nieznajomi.

FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ

FMF zacznie się 29 maja w Katowicach w sali NOSPR koncertem Penderecki2Cinema. "Ja ci do tego filmu dam moją muzykę. Wiem już nawet, którą" - powiedział Krzysztof Penderecki do Andrzeja Wajdy w 2006 roku, na kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć do "Katynia". W filmie ostatecznie zagrało kilka utworów mistrza, w tym fragmenty II i III Symfonii. I właśnie te fragmenty oraz kompozycje Pendereckiego do innych arcydzieł światowego kina, takich jak "Lśnienie" Stanley’a Kubricka, "Bezludna wyspa" Martina Scorsese czy "Egzorcysta" Williama Friedkina - zaczną 11. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.



W repertuarze koncertu Scoring4Polish Directors 31 maja znajdą się także tematy Radzimira Dębskiego (Atak paniki, Sztuka kochania), Clinta Mansella (Twój Vincent) i Sandro di Stefano (Człowiek z magicznym pudełkiem). W prezencie dla bohaterki wieczoru zabrzmi muzyka Jeffa Beala z serialu House of Cards. Orkiestrę Kameralną AUKSO poprowadzi Marek Moś; gościem honorowym gali będzie Agnieszka Holland.



W piątkowe popołudnie - 1 czerwca, w Dzień Dziecka, organizatorzy przygotowali specjalny koncert dedykowany rodzinom - po raz pierwszy w tej części Europy film "Piękna i Bestia" z 2017 roku będzie można obejrzeć z magiczną muzyką Alana Menkena wykonaną na żywo przez solistów, Chór Polskiego Radia i Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej. Jeszcze raz wspólnie z bohaterami wykreowanymi przez plejadę znakomitych aktorów z Emmą Watson (Bella) i Danem Stevensem (Bestia/Książę) na czele, przeżyjemy tę niezwykłą historię. Po raz pierwszy na świecie wersja koncertowa zostanie zaprezentowana z solistami wykonującymi partie wokalne na żywo.



A na finał 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie przygotowaliśmy prawdziwą ucztę dla wszystkich miłośników klasycznej muzyki filmowej! James Bond, czyli agent 007 w Casino Royale pojawi się na dużym ekranie z imponującą muzyką kompozytora Davida Arnolda. Nie zabraknie też instrumentalistów Sinfonietty Cracovii pod batutą brytyjskiego dyrygenta i kompozytora Gavina Greenaway’a. FMF potrwa do 5 czerwca.





BLISCY NIEZNAJOMI

Od poniedziałku 28 maja do 6 czerwca w Teatrze Polskim w Poznaniu odbędą się XI Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest #Polska. Czy pamięć może nas uchronić przez przemocą? Jak reagować na mowę nienawiści, antysemityzm i nacjonalizm w polityce i debacie publicznej? To tylko kilka pytań, które chcą zadać widzom organizatorzy tego festiwalu. W programie są miedzy innymi: "Chłopi" w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego w Warszawie, "Golem" w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Żydowskiego w Warszawie, czy "Solidarność. Nowy projekt" w reżyserii Pawła Wodzińskiego.

