Nie żyje Dolores O'Riordan - wokalistka zespołu "The Cranberries". Jak podaje BBC, artystka zmarła w Londynie, dokąd przyjechała na krótką sesję nagraniową. Miała 46 lat.

Przyczyna śmierci artystki nie została na razie ujawniona. Członkowie rodziny O'Riordan są "zdruzgotani wiadomością" i proszą o uszanowanie ich prywatności - napisała w oświadczeniu agentka artystki Lindsey Holmes. O'Riordan miała trójkę dzieci.

Zespół "The Cranberries", którego wokalistką była O'Riordan, sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie. Najbardziej znane przeboje grupy to m.in. "Linger", "Zombie" i "Dreams".

"The Cranberries" występują od lat 90. W 2003 zawiesili działalność i wznowili ją sześć lat później - w 2009 r. W 2017 r. grupa wydała siódmy album studyjny - "Something Else".





