Pan Kuleczka to idealny dorosły. Zapewnia bezpieczeństwo i dyskretnie towarzyszy zabawie. Jest tolerancyjny, ale uczy poszanowania reguł. A przede wszystkim zawsze masz dla swoich podopiecznych - kaczki, psa i muchy. Właśnie do księgarń trafił ósmy tom opowiadań o Panu Kuleczce. Chcecie by trafiła do Was i Waszych pociech?

