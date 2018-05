​Kinowa premiera filmu "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie". "Book Club" w gwiazdorskiej obsadzie. I premiera książki Kasi Nosowskiej. Tak zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

"Han Solo. Gwiezdne wojny - historie"

Film "Han Solo. Gwiezdne Wojny - historie" 25 maja. W najnowszej części kultowej sagi, główny bohater, przemierzając galaktykę, zostaje wciągnięty w świat kryminalistów i sam zostaje przemytnikiem. To właśnie w tej produkcji twórcy zabiorą nas na pokład Sokoła Millennium i zdradzą nam, jak narodził się jeden z głównych wątków Gwiezdnych Wojen. W kinach Cinema City odbędą się pokazy przedpremierowe, już 24 maja. Film wyreżyserował Ron Howard, a Hana Solo gra Alden Ehrenreich



Pozycja obowiązkowa

Film "Book Club" do polskich kin trafi 25 maja, pod tytułem "Pozycja obowiązkowa". Cztery przyjaciółki grają Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton i Mary Steenburgen. Partnerują im Andy Garcia, Don Johnson i Richard Dreyfuss. Panie mieszkają w Kalifornii, znają się klubu książkowego, a ich najnowszą lekturą jest "Pięćdziesiąt twarzy Grey'a", która je bardzo zainspiruje. Diane (Diane Keaton) niedawno owdowiała po 40 latach małżeństwa. Vivian (Jane Fonda) cieszy się mężczyznami bez żadnych zobowiązań. Sharon (Candice Bergen) wciąż przepracowuje rozwód sprzed 10 lat. Małżeństwo Carol (Mary Steenburgen) po 35 latach zgubiło kierunek. Wszystkie szybko ulegają urokowi zmysłowego Grey'a.



Nosowska napisała książkę

Katarzyna Nosowska / Marlena Bielińska/Wydawnictwo Wielka Litera / Materiały prasowe

"A ja żem jej powiedziała" to książka o wpływie portali społecznościowych na nasze życie, o dylematach partnerstwa, problemach w okiełznaniu nastolatków, o miłości do jedzenia i terrorze rynku reklamowego. O tym, jak kochać i nie kochać. O tym, że czarny nie wyszczupla. Nosowska jest szczerą, dojrzałą i oryginalną obserwatorką rzeczywistości. "W lipcu ubiegłego roku, dzięki Agacie Kuleszy,ku uciesze wielu i rozpaczy wielu, rozpoczęłamprzygodę z Instagramem:) Życie ostro mnie wytarmosiło w tym czasie, a te filmiki pomogły zniwelować część ciężaru. Szalone osoby z wydawnictwa Wielka Litera poprosiły babę z Instagrama o szerszą wypowiedź. Tak powstała książka, którą chciałabym się z Wami podzielić. Żaden to debiut literacki. Na ten przyjdzie pora, gdy odnotuję znaczny wzrost poziomu odwagi :)" - mówi Katarzyna Nosowska. Premiera opowiastek autorstwa znanej wokalistki 23 maja.

(ph)