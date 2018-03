Para Argentyńczyków spacerując po plaży znalazła liczącą 3,5 mln lat kość ogromnego leniwca. Skamielina została odsłonięta po tym, jak doszło do osunięcia jednego z nadmorskich klifów. Pracujący na miejscu paleontolodzy podkreślili, że znalezisko jest wyjątkowo cenne, gdyż szczątki zostały zachowane w dobrym stanie.

W niedzielę przyjechaliśmy na plażę, spacerowaliśmy. Marcelo zawsze wspina się na wydmy, żeby się rozejrzeć, no i zauważył to. Przyjrzał się i okazało się, że to skamielina. Natychmiast skontaktowaliśmy się z pracownikami muzeum - relacjonowała Marianela Amaya, odkrywczyni skamieliny.

Znaleźliśmy fragment przedniej części zwierzęcia, z kręgami, żebrami i dłonią, która ma sporo stawów. Mamy nadzieję, że w miarę postępu prac znajdziemy więcej szczątków - powiedział paleontolog Matias Taglioretti.