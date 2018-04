Nie żyje założycielka schroniska dla słoni i nosorożców w Kenii, Daphne Sheldrick. Była znana m.in. z tego, że ocaliła i wychowała 230 osieroconych słoni, poświęcając im ponad 60 lat życia. Zmarła po długiej chorobie w wieku 83 lat.

Daphne Sheldrick / PAP/EPA/STEPHEN MORRISON /

Schronisku stworzonemu przez panią Sheldrick w 1977 roku i nazwanemu przez nią imieniem jej wcześnie zmarłego męża, Davida Sheldricka, założyciela największego kenijskiego rezerwatu przyrody Wschodnie Tsavo, poświęciła całe życie.

Autorce wydanego również w Polsce bestselleru "Afrykańska love story. Miłość, życie i słonie" jako pierwszej w historii udało się coś, co uważano za niemożliwe: ratowała i wychowywała nowo narodzone słonie i nosorożce, które straciły matkę, która padła ofiarą kłusowników.



Królowa brytyjska Elżbieta II nagrodziła ją w uznaniu zasług dla ratowania zagrożonych gatunków zwierząt Orderem Imperium Brytyjskiego.



Opiekę nad kenijską "ochronką" dla słoni i nosorożców sprawuje od kilkunastu lat córka pani Sheldrick, Angela.



Obecnie schronisko jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Kenii.



Według danych organizacji WWF za rynkowe zapotrzebowanie na kły afrykańskiego słonia płaci co roku życiem ok. 20 000 tych zwierząt.