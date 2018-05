Republikański senator z Arizony John McCain, który walczy z rakiem mózgu, powiedział, że nie chce, aby prezydent USA Donald Trump uczestniczył w jego pogrzebie - poinformowały w sobotę wieczorem czasu lokalnego dziennik "New York Times" i telewizja NBC News.

Donald Trump wrócił do Białego Domu po wizycie w Cleveleand / ZACH GIBSON / PAP/EPA

Powołując się na osoby z otoczenia McCaina, "NYT" i telewizja NBC News podały, że senator chce, aby to wiceprezydent Mike Pence, a nie prezydent Trump reprezentowali Biały Dom na jego pogrzebie.

81-letni McCain, weteran wojny w Wietnamie, od ponad roku walczy z agresywną formą raka mózgu. Obecnie przebywa w Arizonie, gdzie dochodzi do siebie po operacji infekcji jelitowej.



McCain i Trump mają trudne relacje, co było szczególnie widoczne podczas kampanii Republikanów w wyborach prezydenckich w 2016 roku - wskazuje agencja AFP. W przemówieniu podczas kampanii obecny prezydent zaatakował McCaina, pojmanego w Wietnamie, kiedy jego samolot został zestrzelony w 1967 roku nad Hanoi, mówiąc, że nie jest bohaterem. Jest bohaterem, bo został schwytany? Lubię ludzi, którzy nie zostali schwytani - powiedział.



Zeszłego lata McCain zagłosował przeciwko likwidacji programu powszechnej opieki zdrowotnej nazywanego od poprzedniego prezydenta Baracka Obamy, który go przeforsował, Obamacare. Likwidacja Obamacare była jednym z czołowych haseł Trumpa w kampanii.



McCain jest uważany za "jastrzębia" w odniesieniu do Rosji. Skrytykował niedawno prezydenta Trumpa za pogratulowanie Władimirowi Putinowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jak ocenił McCain, gratulacje złożone Putinowi przez amerykańskiego prezydenta to "obraza dla każdego Rosjanina, który został pozbawiony prawa głosowania w wolnych i uczciwych wyborach". "Prezydent USA nie jest przywódcą wolnego świata, jeśli gratuluje dyktatorom zwycięstwa w oszukańczych wyborach" - podkreślił senator.



McCain jest też zwolennikiem zaangażowania USA na świecie i w NATO oraz wywierania presji na Rosję w związku z jej agresywną polityką wobec Ukrainy. Zabiegał o zwiększenie wojskowej pomocy USA dla sił zbrojnych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy oraz przyspieszenie prac nad tarczą antyrakietową w Europie.



John McCain dwukrotnie ubiegał się o prezydenturę. W 2000 r. przegrał zaciętą walkę o nominację na kandydata na prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej z George'em W. Bushem. W 2008 r. uzyskał tę nominację, ale przegrał ostateczną rozgrywkę z Demokratą Barackiem Obamą.

(nm)